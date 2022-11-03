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صحة

السكتة القلبية... كيف يمكن التعامل معها قبل الوصول الى المستشفى؟

Lebanon 24
03-11-2022 | 03:00
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أعلنت الدكتورة آنا دافيدوفا، أخصائية أمراض القلب، أنه عند الشعور بنوبة قلبية يجب تناول قرص نيتروغليسيرين وكارديوماغنيل.

وتشير الأخصائية في حديث لوكالة برايم الروسية للأنباء، إلى أن معرفة كيفية التصرف بصورة صحيحة عندما يشك الشخص بتعرضه لنوبة قلبية، يمكن أن تنقذ حياته.
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وتضيف، أكثر أعراض النوبة القلبية انتشارا هي:

1- ألم في الجهة اليسرى من القفص الصدري وتحت لوح الكتف الأيسر؛

2 - حرقة أو ضغط وفي كثير من الأحيان ألم ثاقب؛

3 - ألم في الذراع الأيسر أو الجانب الأيسر من الرقبة؛

4 - ضيق في التنفس؛

5 - تعرق غزير وضعف وحتى غثيان وتقيؤ.

وتشير إلى أن هذه الأعراض قد تؤدي إلى الوفاة. لذلك إذا شعر الشخص بهذه الأعراض، فيجب قبل كل شيء استدعاء سيارة الإسعاف، ومن ثم التمدد بحيث يكون مستوى رأسه أعلى من مستوى جسمه، وفتح النافذة وتهوية الغرفة وقياس مستوى ضغط الدم.

وتقول، "إذا ظهر أن ضغط الدم أعلى من 115\70 ملليمتر عمود زئبق، يجب تناول الدواء الذي وصفه الطبيب عبر الهاتف عند استدعاء سيارة الإسعاف".

وتضيف، عادة في هذه الحالة، قبل كل شيء يوضع قرص نيتروغليسيرين تحت لسان الشخص ومن ثم مضغ قرصين من الكارديوماغنيل، أو نصف قرص أسبيرين."نوفوستي"


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