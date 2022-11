تجارب مذهلة.. دواء للسكري يعالج السمنة المفرطة لدى المراهقين

Advertisement

عد تجارب ناجحة على البالغين وموافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية اللاحقة في العام الماضي، أظهر عقار ناشئ لعلاج السمنة حاليًا نتائج واعدة عند استخدامه لعلاج المراهقين من زيادة الوزن.كما ثبت أن العلاج يحفز تأثيرات تؤدي إلى تحسين بعض علامات صحة القلب والأوعية الدموية، بحسب ما نشره موقع "New Atlas" نقلًا عن "The New England Journal of Medicine".