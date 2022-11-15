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صحة

هل تعاني من "خشونة الركبة"؟... اليك هذه المعلومات

Lebanon 24
15-11-2022 | 02:30
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هل تشعر بطقطقة في ركبتك؟ هذا قد يكون علامة على إصابتك بخشونة الركبة، فما هذه الحالة؟ وكيف تحدث؟ وما العلاج؟

خشونة الركبة التهاب المفاصل الفصال العظمي Osteoarthritis of the knee 

خشونة الركبة
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خشونة الركبة هو مصطلح عام، غير علمي، يشير إلى إصابة الركبة بمرض الفصال العظمي (Osteoarthritis).

الاسم العلمي الأدق الذي يصف خشونة الركبة هو مرض الفصال العظمي في الركبة (Osteoarthritis of the knee).

ويعرف مرض الفصال العظمي بأسماء أخرى مثل الفصال العظمي، أو التهاب المفصل التنكسي، أو الداء المفصلي التنكسي.

أسباب خشونة الركبة
تحدث خشونة الركبة عندما يتآكل الغضروف في مفصل الركبة، فتحتكّ العظام في مفصل الركبة معا، مما يتسبب في احتكاك يؤدي إلى إصابة ركبتيك بألم أو تصلب أو تورم.

ما مدى شيوع خشونة الركبة؟
الفصال العظمي في الركبة، أي خشونة الركبة، حالة شائعة جدا. وما يقرب من 46% من الناس سوف يصابون به خلال حياتهم، وفقا لكليفلاند كلينيك.

من يصاب بخشونة الركبة أكثر: النساء أم الرجال؟
النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بخشونة الركبة. يصاب معظم الناس بهذه الحالة بعد سن الـ40، لكن هناك عوامل أخرى مثل الإصابة أو الجينات يمكن أن تسبب حدوثها في وقت مبكر.

أعراض خشونة الركبة
الألم هو أكثر أعراض خشونة الركبة شيوعا، قد تؤلم ركبتك عند تحريكها، أو حتى عندما تكون جالسا.
تيبس الركبة، خاصة عند النهوض أو الجلوس مدة طويلة.
تورم الركبة أو انتفاخها.
صدور صوت طقطقة أو صرير عند تحريك الركبة.
هل يمكن الشفاء من خشونة الركبة؟
لا يوجد علاج شاف لخشونة الركبة، ولكن يمكن أن يساعد العلاج والرعاية الذاتية في تخفيف الأعراض وإبطاء تطور الحالة.

كيف تعالج خشونة الركبة طبيعيا؟
يمكن للعلاجات غير الجراحية تخفيف الأعراض وتأخير تطور الحالة، وهناك أمور يمكن أن يفعلها الشخص لمساعدته على تقليل تطور المرض، مثل:

استخدام الثلج أو الحرارة للتقليل من آلام الركبة وتيبسها وتورمها.
فقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي لتخفيف الضغط على الركبة.
ممارسة أنشطة مثل السباحة وركوب الدراجات أو المشي فهي تساعد في الحفاظ على مرونة مفصل الركبة.
يمكن أن يؤدي استخدام دعامة الركبة أو إضافة ملحقات ماصة للصدمات في حذائك إلى تقليل الضغط على ركبتيك.
هل المشي يعالج خشونة الركبة؟
المشي لا يعالج خشونة الركبة، ولكن يمكن للمصاب بخشونة الركبة أن يمارس المشي، بل يجب عليه ذلك، مع مراعاة التالي:

علاج خشونة الركبة
هناك أنواع من علاجات خشونة الركبة:

علاج خشونة الركبة من دون جراحة
استخدام مسكنات الألم.
العلاج الطبيعي.
الحفاظ على وزن صحي.
استخدام دعامة الركبة.
استخدام الأحذية الخاصة.
حقن الكورتيزون (الستيرويد).
العلاجات الجراحية لخشونة الركبة
ترقيع الغضروف، حيث يستخدم الغضروف السليم لملء الثقب في الغضروف المتضرر
قطع عظم الركبة (Knee osteotomy)
الاستبدال الجزئي للركبة (Partial knee replacement)
استبدال الركبة بالكامل (Total knee replacement)

الوقاية من خشونة الركبة
على الرغم من أنه لا يمكنك دائما منع خشونة الركبة، فإن هناك خطوات تستطيع اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بها، مثل:

الحفاظ على وزن صحي.
الحصول على كثير من الراحة.
إذا كنت تمارس رياضة الجري، فافعل ذلك على العشب أو الأسطح الناعمة.
قم بتنويع روتين لياقتك من خلال التمارين المنخفضة التأثير مثل السباحة أو ركوب الدراجات.
أضف تمارين القوة الخفيفة إلى روتين لياقتك. "الجزيرة" 
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