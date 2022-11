هل تعاني من "خشونة الركبة"؟... اليك هذه المعلومات

Advertisement

هل تشعر بطقطقة في ركبتك؟ هذا قد يكون علامة على إصابتك بخشونة الركبة، فما هذه الحالة؟ وكيف تحدث؟ وما العلاج؟خشونة الركبة التهاب المفاصل الفصال العظمي Osteoarthritis of the kneeخشونة الركبةخشونة الركبة هو مصطلح عام، غير علمي، يشير إلى إصابة الركبة بمرض الفصال العظمي (Osteoarthritis).الاسم العلمي الأدق الذي يصف خشونة الركبة هو مرض الفصال العظمي في الركبة (Osteoarthritis of the knee).ويعرف مرض الفصال العظمي بأسماء أخرى مثل الفصال العظمي، أو التهاب المفصل التنكسي، أو الداء المفصلي التنكسي.أسباب خشونة الركبةتحدث خشونة الركبة عندما يتآكل الغضروف في مفصل الركبة، فتحتكّ العظام في مفصل الركبة معا، مما يتسبب في احتكاك يؤدي إلى إصابة ركبتيك بألم أو تصلب أو تورم.ما مدى شيوع خشونة الركبة؟الفصال العظمي في الركبة، أي خشونة الركبة، حالة شائعة جدا. وما يقرب من 46% من الناس سوف يصابون به خلال حياتهم، وفقا لكليفلاند كلينيك.من يصاب بخشونة الركبة أكثر: النساء أم الرجال؟النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بخشونة الركبة. يصاب معظم الناس بهذه الحالة بعد سن الـ40، لكن هناك عوامل أخرى مثل الإصابة أو الجينات يمكن أن تسبب حدوثها في وقت مبكر.أعراض خشونة الركبةالألم هو أكثر أعراض خشونة الركبة شيوعا، قد تؤلم ركبتك عند تحريكها، أو حتى عندما تكون جالسا.تيبس الركبة، خاصة عند النهوض أو الجلوس مدة طويلة.تورم الركبة أو انتفاخها.صدور صوت طقطقة أو صرير عند تحريك الركبة.هل يمكن الشفاء من خشونة الركبة؟لا يوجد علاج شاف لخشونة الركبة، ولكن يمكن أن يساعد العلاج والرعاية الذاتية في تخفيف الأعراض وإبطاء تطور الحالة.كيف تعالج خشونة الركبة طبيعيا؟يمكن للعلاجات غير الجراحية تخفيف الأعراض وتأخير تطور الحالة، وهناك أمور يمكن أن يفعلها الشخص لمساعدته على تقليل تطور المرض، مثل:استخدام الثلج أو الحرارة للتقليل من آلام الركبة وتيبسها وتورمها.فقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي لتخفيف الضغط على الركبة.ممارسة أنشطة مثل السباحة وركوب الدراجات أو المشي فهي تساعد في الحفاظ على مرونة مفصل الركبة.يمكن أن يؤدي استخدام دعامة الركبة أو إضافة ملحقات ماصة للصدمات في حذائك إلى تقليل الضغط على ركبتيك.