بشرى حول لقاح جدرة القردة... هذا ما توصل اليه العلماء البريطانيون

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قال مسؤولو الصحة العامة في بريطانيا إنّ اللقاح المضادّ لجدري القردة فعّال بنسبة 78%.وأوضحت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أن أحدث تحليل "يعطي تقديراً لفعالية اللّقاح بجرعة واحدة تبلغ نسبته 78% بعد 14 يوماً أو أكثر من الحصول عليها".ووصفت النتائج بـ "أقوى دليل بريطاني حتى الآن" على فعالية اللقاح.وشركة "بافاريين نوردك" الدنماركية هي المختبر الوحيد الذي يصنع لقاحاً مرخصاً ضد جدري القردة يسمّى "إم في يه-بي إن".وقالت الشركة، في الأسبوع الماضي إنّها وقّعت اتفاقاً لتزويد دول أوروبية fما يصل إلى مليوني جرعة.وبدأ انتشار فيروس جدري القردة حول العالم في أيار وبلغ ذروته في تموز.وأشارت الهيئة إلى أنّ النتائج التي توصّلت إليها تستند إلى تحليل 363 إصابة بين تموز وتشرين الثاني في إنكلترا.