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صحة

4 عوامل تحدد اليقظة أو النعاس في الصباح

Lebanon 24
23-11-2022 | 08:00
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توصلت مجموعة بحث في الولايات المتحدة وبريطانيا إلى أن 4 عوامل تساهم بشكل كبير في الفروق اليومية بين الناس في الإحساس باليقظة أو التعب والنعاس والشك في الصباح الباكر.
وقالت نتائج البحث التي نشرتها مجلة "نيتشر كومينيكيشن" إن العوامل هي العُمر، وعدد ساعات النوم، والمزاج، وتكرار تناول الطعام، حيث تبين أن الطعام الأقل يخفض الإجهاد في اليوم الموالي.
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كما أظهرت التجربة أن وجبة إفطار غنية بالكربوهيدرات تعزز اليقظة في الصباح، على عكس الغنية بالبروتين، وأن شرب الغلوكوز النقي جعل المشاركين يشعرون بمزيد من اليقظة.
وشارك في التجربة 833 متطوعاً، كثير منهم توائم، طيلة أسبوعين، ووضعوا ساعة تسجّل النوم والنشاط البدني ومستوى الغلوكوز، وسجلوا بيانات الطعام، ومستوى اليقظة بتطبيق مخصص للتجربة على هاتف .
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