17
o
بيروت
19
o
طرابلس
2
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
2
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
جرعة منه بـ3.5 مليون دولار .. اعتماد "أغلى دواء في العالم"
Lebanon 24
24-11-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) على تسويق أغلى دواء في العالم لعلاج الاضطراب الوراثي - الهيموفيليا ب (Haemophilia B).
وهكذا، أعطت الوكالة الضوء الأخضر لعقار Hemgenix من شركة الأدوية الحيوية CSL Behring، التي حددت سعره عند 3.5 مليون دولار للجرعة، ما يجعله أغلى علاج في العالم.
Advertisement
ويعطى عقار Hemgenix عن طريق الوريد لمرة واحدة للمرضى البالغين المصابين بالهيموفيليا ب، وهو اضطراب دم وراثي يصيب الرجال في الغالب وينتج عن طفرة جينية في بروتين ضروري لتخثر الدم. وإذا تركت دون علاج، يمكن أن تسبب الحالة نزيفا يتسرب إلى الأعضاء والمفاصل، بما في ذلك الدماغ.
ووجدت دراسة أنه يخفض عدد حالات النزيف المتوقعة على مدار العام بأكثر من النصف، ويحرر 94% من المرضى من الحاجة إلى الحقن المنتظم للسيطرة على الأمور.
وقال بيتر ماركس، مدير مركز تقييم أبحاث البيولوجيا التابع لإدارة الغذاء والدواء: "كان العلاج الجيني للهيموفيليا يلوح في الأفق منذ أكثر من عقدين"، مشيرا إلى أن الموافقة "تمثل تقدما مهما في تطوير علاجات مبتكرة لأولئك الذين يعانون من عبء كبير من جراء هذا المرض المرتبط بهذا الشكل من الهيموفيليا".
وتمثل الهيموفيليا ب نسبة نحو 15% من مرضى الهيموفيليا، وتصيب تقريبا واحدا من كل 40 ألفا من السكان. وغالبا ما لا تظهر أي أعراض على النساء المصابات بالمرض.
المصدر:
روسيا اليوم
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة مروّعة تهزّ بلدة جنوبيّة... إبن الـ17 عاماً طُعن أكثر من 30 مرّة ورُمِيَ عن سطح منزله
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهزّ بلدة جنوبيّة... إبن الـ17 عاماً طُعن أكثر من 30 مرّة ورُمِيَ عن سطح منزله
10:11 | 2022-11-24
24/11/2022 10:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
موفد لفرنجية في باريس وباسيل طرح 3 أسماء.. هل "يعيّد" ماكرون في لبنان؟
Lebanon 24
موفد لفرنجية في باريس وباسيل طرح 3 أسماء.. هل "يعيّد" ماكرون في لبنان؟
22:05 | 2022-11-23
23/11/2022 10:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"كلمةُ سر".. هكذا تحرّك "حزب الله" لتطويق "تمرّد" باسيل
Lebanon 24
"كلمةُ سر".. هكذا تحرّك "حزب الله" لتطويق "تمرّد" باسيل
06:00 | 2022-11-24
24/11/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُواصل إرتفاعه... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يُواصل إرتفاعه... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-11-24
24/11/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل ارتفاعاً.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يسجل ارتفاعاً.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
02:34 | 2022-11-24
24/11/2022 02:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
11:00 | 2022-11-24
تقرير دولي يحذر.. 40 مليون طفل بدون لقاح الحصبة
08:00 | 2022-11-24
أعراض مفاجئة لسرطان الرئة الفتاك يجب ألا نتجاهلها
05:00 | 2022-11-24
الوشم والتهاب الكبد... ما العلاقة بينهما؟
02:30 | 2022-11-24
مرض العصر... "النسيان" يسيطر على الجميع فهل يمكن مواجهته؟!
02:00 | 2022-11-24
تعاطي الكحول ..هكذا يؤثر على بنية دماغ الجنين
23:09 | 2022-11-23
ما هي الاسباب التي تؤدي الى شيخوخة العين؟
فيديو
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
Lebanon 24
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
09:41 | 2022-11-20
24/11/2022 22:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
24/11/2022 22:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
24/11/2022 22:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact