مرض جلدي يصيب الأطفال.. ماذا تعرفون عن القوباء؟

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تعد القوباء مرضاً جلدياً شائعاً شديد العدوى يصيب الرضع والأطفال بشكل أساسي. وتظهر عادةً على شكل تقرحات حمراء على الوجه، وخصوصاً حول الأنف والفم، وعلى اليدين والقدمين.وخلال أسبوع تقريباً، تنفجر التقرحات، وتكوِّن قشوراً بلون العسل، وقد تعمل المضادات الحيوية على منع انتقال القوباء إلى الآخرين.لكن ينبغي إبقاء الطفل المصاب في المنزل ومنعه من الذهاب إلى اﻟﻤﺪرﺳﺔأو الحضانة، إلى أن يصبح غير ناقل للعدوى، وﻋﺎدةً ما يكون ذلك ﺑﻌﺪ 24 ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﺪء اﻟﻌﻼج بالمضادات الحيوية.تمثل القروح المائلة للحمرة، أحد أبرز الأعراض لمرض القوباء، وتظهر غالباً حول الأنف والفم. وهذه القروح تتمزق سريعاً، وتنزف لبضعة أيام، ثم تكوِّن قشوراً بنية مائلة إلى الاصفرار.ومن الممكن أن تنتشر القروح إلى مناطق أخرى في الجسم عن طريق اللمس والملابس والمناشف، وبوجه عام، تكون أعراض الحكة والألم بسيطة.وهناك نوع أقل انتشاراً من المرض، يُطلق عليه القوباء الفقاعية، يسبب ظهور بثور أكبر حجماً على جذع الجسم لدى الرُّضَّع والأطفال الصغار.تحدث القوباء بسبب نوع من أنواع البكتيريا، وعادةً ما تكون من بكتيريا المكورات العنقودية الحية.وقد تتعرض للبكتيريا التي تسبب القوباء عند ملامسة قرح شخص مصاب بالعدوى، أو ملامسة أشياء لمسها ذلك الشخص، مثل الملابس ومفارش السرير والمناشف وحتى الألعاب.