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صحة
ضرورة شرب 8 أكواب ماء يومياً.. خدعة لا أساس علميّ لها!
Lebanon 24
25-11-2022
|
11:00
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يبدو أن التوصية بشرب 8 أكواب من الماء يومياً أي لترين تقريباً، ليست صحيحة تماماً، على الأقل هي أكثر مما يستطيع كثير من البشر الالتزام به كل يوم.
فوفقاً لدراسة جديدة، فإن الكثير من الناس لا يحتاجون إلا إلى 1.5 لـ1.8 لتر يومياً، أي أقل من اللترين الموصى بها عادة، وفق ما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.
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وقال يوسوكي يامادا من المعهد الوطني للابتكار الطبي الحيوي، والصحة والتغذية في اليابان، وأحد المؤلفين الأوائل لهذا البحث إن "التوصية الحالية أي شرب 8 أكواب غير مدعومة علمياً على الإطلاق"، مضيفاً أن "معظم العلماء ليسوا متأكدين من مصدر هذه التوصية".
إحدى المشكلات، بحسب الصحيفة البريطانية، أن التقديرات السابقة لاحتياجات الإنسان من الماء تتجاهل أن غذاءنا يحتوى على الماء الذي يمكن أن يساهم بنسبة كبيرة من إجمالي استهلاكنا.
كما أوضح يامادا أنه "إذا كنت تأكل فقط الخبز والبيض، فلن تحصل على الكثير من الماء من الطعام. لكن إذا كنت تأكل اللحوم والخضراوات والأسماك والمعكرونة والأرز، فيمكنك الحصول على حوالي 50% من احتياجات الجسم المائية".
المصدر: العربية
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