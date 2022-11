إحذروا من "ابن عم كوفيد" في كأس العالم!

Advertisement

يبدو أن "حمى كرة القدم" لن تكون الوحيدة التي يمكن أن تنتشر في كأس العالم هذا العام.يخشى الخبراء المدعومون من منظمة الصحة العالمية أن "إنفلونزا الإبل" - ابن عم أكثر فتكا لـ"كوفيد" - قد تكون كذلك.وأصيب عشرات الأشخاص بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) في الدولة المضيفة قطر خلال العقد الماضي.وكتب ثلاثة أكاديميين في مجلة New Microbes and New Infection، أن كأس العالم "تشكل حتما مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية".وقالت البروفيسورة باتريشيا شلاجينهاوف، عالمة الأوبئة من المركز المتعاون لصحة المسافرين التابع لمنظمة الصحة العالمية، إن هذا ينطبق على قطر والبلدان المجاورة.وأدرج خبراء الأمراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية كواحد من ثمانية "مخاطر عدوى" محتملة يمكن أن تظهر نظريا خلال البطولة التي تستمر أربعة أسابيع.وتم تصنيف "كوفيد" وجدري القردة على أنهما التهديدان الأكثر احتمالاً.