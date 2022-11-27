Advertisement

صحة

الالتهاب الكبدي سي.. ماذا يحدث في المراحل النهائية للمرض؟

Lebanon 24
27-11-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1014807-638051725401790882.jpg
Doc-P-1014807-638051725401790882.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتضمن مضاعفات المرحلة الأخيرة الالتهاب الكبدي سي كلاً من فشل الكبد، وسرطان الكبد.

ويعني التهاب الكبد C في المرحلة النهائية، أنّ الكبد قد تضرر بشدة من فيروس التهاب الكبد C. يتسبب فيروس التهاب الكبد C في إتلاف الكبد ببطء على مدار سنوات عديدة، وغالباً ما يتطوّر من التهاب إلى تندّب دائم غير قابل للشفاء (تشمع الكبد (تليّف الكبد). في كثير من الأحيان، لا تظهر على الأشخاص أي مؤشرات أو أعراض لأمراض الكبد أو تظهر عليهم أعراض خفيفة فقط لسنوات أو حتى لعقود حتى يصابوا بالتشمع.
Advertisement

بمجرد إصابتك بالتشمع، يركز العلاج على الحفاظ على الحالة من التدهور. قد يكون من الممكن إيقاف أو إبطاء الضرر.

قد تشمل أعراض مرض الكبد في المرحلة النهائية ما يلي:

سهولة النزيف أو الكدمات.
الاصفرار المستمر أو المتكرر للجلد والعينين (اليرقان).
حكة شديدة.
ألم البطن.
فقدان الشهية.
الغثيان.
تورم بسبب تراكم السوائل في البطن والساقين.
مشكلات في التركيز والذاكرة.
 
يتطوّر التشمّع عادةً إلى النقطة التي يفقد فيها الكبد معظم أو كل وظائفه، أي فشل الكبد. بالإضافة إلى ذلك، قد يصاب الأشخاص المصابون بالتشمّع بما يلي:

نزيف الجهاز الهضمي (المَعدي المَعوي) بسبب تضخم الأوردة في الأنبوب الذي يربط الحلق والمعدة (المريء)، وهي حالة تعرف باسم دوالي المريء.

تلف الدماغ والجهاز العصبي بسبب تراكم السموم في مجرى الدم (الاعتلال الدماغي الكبدي)
يزيد التشمّع أيضاً من خطر الإصابة بسرطان الكبد.
العلاج الوحيد الفعال للأشخاص الذين يعانون من مرض الكبد في مراحله الأخيرة هو زراعة الكبد. يعد فيروس التهاب الكبد C المزمن السبب الأكثر شيوعاً لزراعة الكبد في الولايات المتحدة. يعيش معظم الأشخاص الذين يخضعون لعمليات زراعة الكبد بسبب التهاب الكبد C لمدة 5 سنوات على الأقل بعد عمليات الزرع، ولكن فيروس التهاب الكبد C يعود دائماً تقريباً.

إذا شُخصت إصابة الشخص بالتهاب الكبد C أو مرض الكبد في مراحله الأخيرة، يتوجب عليه استشارة طبيب متخصص في الأمراض المَعدية المَعوية أو أمراض الكبد (اختصاصي أمراض الكبد). يمكن أن تقضي علاجات التهاب الكبد C الأحدث والأكثر فعالية على الفيروس لدى العديد من الأشخاص، مما يقلص من خطر الإصابة بأمراض الكبد في مراحله الأخيرة.
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2022-11-27
11:00 | 2022-11-27
08:00 | 2022-11-27
07:33 | 2022-11-27
05:00 | 2022-11-27
02:00 | 2022-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website