الالتهاب الكبدي سي.. ماذا يحدث في المراحل النهائية للمرض؟

نزيف الجهاز الهضمي (المَعدي المَعوي) بسبب تضخم الأوردة في الأنبوب الذي يربط الحلق والمعدة (المريء)، وهي حالة تعرف باسم دوالي المريء.



تلف الدماغ والجهاز العصبي بسبب تراكم السموم في مجرى الدم (الاعتلال الدماغي الكبدي)

يزيد التشمّع أيضاً من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

العلاج الوحيد الفعال للأشخاص الذين يعانون من مرض الكبد في مراحله الأخيرة هو زراعة الكبد. يعد فيروس التهاب الكبد C المزمن السبب الأكثر شيوعاً لزراعة الكبد في الولايات المتحدة. يعيش معظم الأشخاص الذين يخضعون لعمليات زراعة الكبد بسبب التهاب الكبد C لمدة 5 سنوات على الأقل بعد عمليات الزرع، ولكن فيروس التهاب الكبد C يعود دائماً تقريباً.



تتضمن مضاعفات المرحلة الأخيرة الالتهاب الكبدي سي كلاً من فشل الكبد، وسرطان الكبد.ويعني التهاب الكبد C في المرحلة النهائية، أنّ الكبد قد تضرر بشدة من فيروس التهاب الكبد C. يتسبب فيروس التهاب الكبد C في إتلاف الكبد ببطء على مدار سنوات عديدة، وغالباً ما يتطوّر من التهاب إلى تندّب دائم غير قابل للشفاء (تشمع الكبد (تليّف الكبد). في كثير من الأحيان، لا تظهر على الأشخاص أي مؤشرات أو أعراض لأمراض الكبد أو تظهر عليهم أعراض خفيفة فقط لسنوات أو حتى لعقود حتى يصابوا بالتشمع.بمجرد إصابتك بالتشمع، يركز العلاج على الحفاظ على الحالة من التدهور. قد يكون من الممكن إيقاف أو إبطاء الضرر.قد تشمل أعراض مرض الكبد في المرحلة النهائية ما يلي:سهولة النزيف أو الكدمات.الاصفرار المستمر أو المتكرر للجلد والعينين (اليرقان).حكة شديدة.ألم البطن.فقدان الشهية.الغثيان.تورم بسبب تراكم السوائل في البطن والساقين.مشكلات في التركيز والذاكرة.