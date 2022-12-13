ما هي أسباب طنين الأذن اليسرى؟

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طنين الأذن هو صوت رنين أو نقر أو أزيز أو صفير في أذنيك، لا يأتي من مصدر خارجي؛ ومع ذلك، يمكن أن تؤدي مجموعة متنوعة من المشاكل إلى هذه الحالة، بدءاً من الإجهاد العاطفي إلى الحالات الصحية الأساسية مثل فقر الدم إلى بعض أنواع الأورام، وحتى الإفراط في النيكوتين. ولكن ماذا يعني أنكِ تعانين من طنين الأذن في أذن واحدة فقط؟يمكن أن تختلف أسباب طنين الأذن في أذن واحدة فقط عن أسباب طنين الأذن التي تحدث في كلتا الأذنين.الطنين في أذن واحدة فقط هو أقل شيوعًا من الطنين الثنائي، ويمكن أن يحدث بسبب مجموعة من الأمور، مثل تراكم شمع الأذن أو نتيجة حالات صحية أساسية أكثر خطورة.وإذا كنتِ تعانين من طنين الأذن في أذن واحدة فقط، فمن المهم أن تقصدي الطبيب للحصول على تقييم طبي لمعرفة السبب الدقيق للحالة. فيما تتضمن بعض الأسباب الشائعة لطنين الأذن في أذن واحدة ما يلي:- شمع الأذن: يمكن أن يحدث الطنين في أذن واحدة فقط بسبب تراكم شمع الأذن الزائد، كما يمكن أن يؤدي الإفراط في إزالة شمع الأذن إلى تراكم الضغط على الأذن الداخلية، مما يؤدي إلى الإصابة بطنين الأذن.- مرض مينيير: هو حالة تتميز بتراكم السوائل في الأذن الداخلية، مما يؤدي إلى نوبات من الدوار والضغط الذي يشعر به الشخص مع طنين الأذن، وهو عادة ما يبدأ في أذن واحدة وينتقل إلى الأخرى.- التصلب المتعدد MS: التصلب المتعدد هو حالة يهاجم الجسم فيها خلاياه العصبية الصحية، مما يسبب مشاكل في التواصل بين المخ وبقية أعضاء الجسم، ويمكن أن يتسبب مرض التصلب العصبي المتعدد في تلف الأعصاب السمعية، مما يؤدي إلى تعطيل الإشارات بين دماغك وأذنيك، هذا يمكن أن يسبب فقدان السمع أو الطنين في أذن واحدة فقط.- السرطان: أي شيء يعطل أعصاب أذنك أو يسبب ضغطًا داخل أذنك يمكن أن يؤدي إلى طنين الأذن من جانب واحد، ويمكن أن يكون السرطان مساهماً في حدوث طنين الأذن في أذن واحدة فقط بعدة طرق، بدءًا من الورم في رأسكِ أو رقبتكِ الذي خلق ضغطاً في أذنك، إلى الخلايا السرطانية التي تعطل أعصابك السمعية.- تمزق طبلة الأذن: يمكن أن يحدث تمزق أو ثقوب في طبلة الأذن بسبب الالتهابات أو الإصابات الجسدية أو الإصابات الصوتية (الضوضاء العالية جدًا)، مما يؤدي إلى فقدان السمع، والألم الجسدي، وطنين الأذن في أذن واحدة فقط.- تكيسات الأذن الحميدة: المعروفة باسم الورم الصفراوي؛ ويمكن أن تحدث الخراجات داخل أذنيك بسبب تجمع الخلايا معًا تكوين كيس هواء أو مليء بالسوائل، ويمكن أن ينمو هذا الكيس الصغير بعد ذلك من طبلة الأذن باتجاه أذنك الوسطى والداخلية، مما يؤدي إلى تراكم الضغط، فيؤدي إلى حدوث كل شيء بدءًا من تسرب السوائل، إلى الخدر في وجهكِ وطنين الأذن في أذن واحدة فقط.إذا كنتِ تعانين من طنين الأذن في أذن واحدة فقط، فمن الضروري أن تقومي بزيارة الطبيب لإجراء فحص دقيق.وتعتمد أفضل طريقة لعلاج طنين الأذن على السبب الجذري، فإذا كانت المشكلة عبارة عن تراكم شمع الأذن، فيمكن للطبيب إزالته بسهولة أو عن طريق شراء ملين شمع الأذن من الصيدلية، أما إذا كانت المشكلة عبارة عن ورم صفراوي، فمن المحتمل أن يحتاج الكيس إلى الجراحة لإزالته، فيما تحتاج الأسباب الأخرى مثل مرض "مينيير" أو مرض التصلب العصبي المتعدد أو السرطان إلى خطط علاج خاصة بها والتي قد تؤدي بعد ذلك إلى حل أعراض طنين الأذن من جانب واحد.