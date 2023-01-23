تقنية علاج ثورية لمن يعانون "حصى الكلى"

ظل الباحثون يسعون بشكل دؤوب من أجل تطوير تقنيات تخفف عن المرضى الذين يعانون من "حصى الكلى"، حتى يتماثلوا للشفاء دون وجع ومعاناة.



وبحسب دراسة منشورة في صحيفة طب المسالك البولية في الولايات المتحدة، فإن تقنية علاجية جديدة صارت تتيح تفتيت الحصى بدون ألم.

Advertisement



وتعتمد التقنية العلاجية الجديدة على إطلاق موجات فوق صوتية، من خلال تسليطها على الجلد حتى يذهب تأثيرها إلى داخل الكلية.



وتشمل أعراض "حصى الكلى": آلاما في منطقتي الظهر وأسفل البطن، فضلا عن ملاحظة وجود أثر للدم في البول.



وتستطيع الموجات أن تحدث تغييرا في تموضع الحصاة الموجودة في الكلية، حتى تصبح أكثر قدرة على أن تمر في المسلك وتخرج منه.



ويؤدي وجود حصاة في جزء من الجهاز البولي يعرف بـ"الحالب"، إلى عرقلة مرور البول نحو المثانة لأجل التخلص منه، فيحصل الألم ويقع النزيف.



وتحب الطريقة الجديدة هذه المشكلة عبر طريقتين اثنتين؛ فإما إحداث تأثير لأجل تغيير تموضع الحصاة، حتى تتحرك، تمهيدا للتخلص منها. وتحب الطريقة الجديدة هذه المشكلة عبر طريقتين اثنتين؛ فإما إحداث تأثير لأجل تغيير تموضع الحصاة، حتى تتحرك، تمهيدا للتخلص منها.



أما الطريقة الثانية، فهي تفتيت الحصاة الموجودة في الكلية حتى تتحول إلى أجزاء صغرى قابلة لأن تخرج من المسالك البولية.



وتختلف هذه التقية الجديدة عن الطريقة الرائجة التي تعرف بـ"تفتيت الحصى الصدغي"، لأن التقنية المبتكرة لا تسبب أي ألم تقريبا.



وقال الباحث في طب المستعجلات بجامعة واشنطن، كينيدي هال، إن الطريقة العلاجية الجديدة تكاد تكون بدون ألم.



ويمكن إخضاع المريض لهذه التقنية العلاجية وهو في حالة يقظة تامة، دون إعطائه أي تخدير، وهو ما يعني تطورا مهما في علاج أمراض الكلى.



وتوصي المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، بشرب كمية كافية من المياه، واتباع نظام غذائي صحي لأجل الوقاية قدر الإمكان من تشكل حصى الكلى. (سكاي نيوز)