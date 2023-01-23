o
بيروت
o
طرابلس
o
صور
o
جبيل
o
صيدا
o
جونية
o
النبطية
o
زحلة
o
بعلبك
o
بشري
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
ما هي مخاطر الإفراط في تناول الملح؟
Lebanon 24
23-01-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية إلى ان الإفراط في تناول الملح يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والذي بدوره يهدد صحة القلب والأوعية الدموية والمخ؛ حيث إنه يمهد الطريق للإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.
Advertisement
وقال المركز إن الإفراط في تناول الملح يؤذي الكلى أيضاً، كما أنه يرفع خطر الإصابة بسرطان المعدة.
وإلى جانب ارتفاع ضغط الدم، تشمل الأعراض الدالة على الإفراط في تناول الملح احتباس السوائل في الجسم، وكثرة الإصابة بالعدوى بسبب ضعف المناعة.
ولتجنب المخاطر الصحية الجسيمة، ينبغي ألا تزيد الجرعة اليومية للملح عن 5 جرامات، وذلك وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية. ولهذا الغرض ينبغي الإقلال من الوجبات الجاهزة والأجبان والنقانق والوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
دولار "صيرفة".. إلى 31200 ليرة مُجدداً؟
Lebanon 24
دولار "صيرفة".. إلى 31200 ليرة مُجدداً؟
03:30 | 2023-01-23
23/01/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم الأربعاء.. ماذا سيشهد مصرف لبنان؟
Lebanon 24
يوم الأربعاء.. ماذا سيشهد مصرف لبنان؟
14:21 | 2023-01-23
23/01/2023 02:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تُثير قلق جمهورها بصورة نشرتها... ماذا أعلنت عن وضعها الصحيّ؟
Lebanon 24
نادين الراسي تُثير قلق جمهورها بصورة نشرتها... ماذا أعلنت عن وضعها الصحيّ؟
08:30 | 2023-01-23
23/01/2023 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2023-01-23
23/01/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من مصرف لبنان عن دولار "صيرفة".. إليكم ما أعلنه عن السعر
Lebanon 24
بيانٌ من مصرف لبنان عن دولار "صيرفة".. إليكم ما أعلنه عن السعر
12:11 | 2023-01-23
23/01/2023 12:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:00 | 2023-01-24
للاستيقاظ صباحا بهمة ونشاط... اليكم هذه النصائح
23:22 | 2023-01-23
النوم وتساقط الشعر... ما العلاقة بينهما؟
16:00 | 2023-01-23
ما الحد الأقصى لعمر البشر؟ علماء يجيبون
14:23 | 2023-01-23
مقترح بشأن كورونا... هل يصبح اللقاح دوري؟
14:00 | 2023-01-23
3 طرق بسيطة لمعرفة فصيلة دمك
13:40 | 2023-01-23
هل تقلّل الفياغرا خطر الموت المبكر؟
فيديو
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
Lebanon 24
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
02:00 | 2023-01-23
24/01/2023 10:01:54
Lebanon 24
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
24/01/2023 10:01:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
24/01/2023 10:01:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact