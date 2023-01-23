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صحة

ما هي مخاطر الإفراط في تناول الملح؟

Lebanon 24
23-01-2023 | 23:00
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أشار مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية إلى ان الإفراط في تناول الملح يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والذي بدوره يهدد صحة القلب والأوعية الدموية والمخ؛ حيث إنه يمهد الطريق للإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.
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وقال المركز إن الإفراط في تناول الملح يؤذي الكلى أيضاً، كما أنه يرفع خطر الإصابة بسرطان المعدة.


وإلى جانب ارتفاع ضغط الدم، تشمل الأعراض الدالة على الإفراط في تناول الملح احتباس السوائل في الجسم، وكثرة الإصابة بالعدوى بسبب ضعف المناعة.


ولتجنب المخاطر الصحية الجسيمة، ينبغي ألا تزيد الجرعة اليومية للملح عن 5 جرامات، وذلك وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية. ولهذا الغرض ينبغي الإقلال من الوجبات الجاهزة والأجبان والنقانق والوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطس.
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