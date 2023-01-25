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صحة
أول مرض في العالم يتم القضاء عليه دون لقاح أو علاج
Lebanon 24
25-01-2023
|
23:00
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في إنجاز طبي استثنائي سيحدث للمرة الأولى، يقترب العالم من القضاء على مرض انتشر وتتم مواجهته منذ عقود.
وحسب ما نقلت صحيفة "الغارديان" فقد تراجعت أعداد الإصابات بـ"داء التنينات" أو ما يعرف بـ "الدودة الغينية" إلى مستوى قياسي مؤخرا، مما عزز الآمال في أن يصبح قريبا ثاني مرض بشري يتم القضاء عليه في التاريخ.
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وقالت "الغارديان" إن عدد الحالات المسجلة بالمرض انخفضت لنحو 13 حالة في جميع أنحاء العالم خلال عام 2022، وفقا لمركز كارتر الطبي ومقره الولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة أن الرقم أولي، وفي حال تأكد فسيكون الأقل على الإطلاق الذي يسجل لعدد حالات الإصابة بالمرض.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا العدد الضئيل من الحالات، الذي انخفض عن 15 حالة سجلت في العام السابق، هو نتيجة لأكثر من أربعة عقود من الجهود العالمية للقضاء على المرض الطفيلي من خلال تعبئة المجتمعات، وتحسين جودة مياه الشرب في النقاط الساخنة التي تشهد حالات عدوى.
وقالت الصحيفة إنه إذا أثبتت هذه الجهود نجاحها في النهاية، فلن يكون داء "الدودة الغينية" المرض الثاني في التاريخ الذي يتم استئصاله فقط، بعد الجدري، بل سيكون أول مرض يتم القضاء عليه بدون لقاح أو دواء. (الحرة)
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