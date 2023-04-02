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صحة

لكلّ شخص.. هكذا تعرف أنك بحاجة لـ"فيتامين سي"

Lebanon 24
02-04-2023 | 05:00
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نظراً لأن الجسم لا يستطيع صنع "فيتامين سي" أو تخزينه بكميات كبيرة، فإنه يجب استهلاكه بانتظام يومياً لمنع نقصه.
 
وفعلياً، يوجد الفيتامين في الخضروات والفواكه، ويخبر الجسم بالنقص من خلال علامات عديدة، ويرتبط معظمها بضعف إنتاج الجسم للكولاجين.
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ووفق موقع "هيلث داي"، فإنّ من أهم العلامات المبكرة لنقص فيتامين "سي"، التعب، واللثة الحمراء، وكثرة الكدمات، وسهولة النزيف، وآلام المفاصل، وخشونة الجلد. كذلك، فإن من علامات هذا النقص أيضاً تطوّر تشوهات الأظافر والشعر، وهشاشة العظام، كما أن الجروح ستستغرق وقتاً أطول للشفاء.
ويلعب فيتامين "سي" دوراً هاماً في إنتاج الكولاجين، وهو بروتين حيوي لنعومة الجلد، وسلامة الشعر، والمفاصل، والعظام، والشرايين.
وعند نقص الفيتامين"، تتحول بصيلات الشعر إلى اللون الأحمر الفاتح نتيجة هشاشة الأوعية الدموية التي توصل الدم لهذه البصيلات، فتبدو كبقع حمراء حول بصيلات الشعر.
ونتيجة نقص فيتامين "سي" تتمزق الأوعية الدموية بسهولة، فتبدو بقع حمراء متشظية على الأظافر والكدمات، ويزداد جفاف البشرة.
وبسبب نقص الفيتامين تقل كثافة العظام، وتضعف المناعة، ويزداد نزيف اللثة وفقدان الأسنان، وتحدث زيادة غير مبررة في الوزن، إلى جانب الالتهاب المزمن، والإجهاد التأكسدي، والتعب.
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