ما هي أسباب تقشّر الجلد؟

أشارت الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية إلى ان تقشر الجلد له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.



وأوضحت الرابطة أن الأسباب البسيطة لتقشر الجلد تتمثل في الاستحمام المتكرر والاستحمام بماء ساخن، والتعرض المكثف لأشعة الشمس وغيرها من العوامل الوراثية مثل البرودة والرياح، بالإضافة إلى العناية الخاطئة بالبشرة واحتكاك الجلد بالملابس الخشنة.

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وأضافت أن الأسباب الخطيرة تتمثل في التهاب الجلد التأتبي والصدفية والحساسية مثل الحساسية تجاه النيكل والحزام الناري والفطريات.

هذا وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار تقشر الجلد لفترة طويلة، وإذا كان مصحوباً بأعراض أخرى مثل الاحمرار والتورم والحكة وميل لون القشور إلى اللون الفضي.