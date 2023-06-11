7 أطعمة ترفع الكوليسترول بشكل خفي.. تعرف عليها





فيما يلي مجموعة من الأطعمة التي تؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الجسم بشكل خفي، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

Advertisement اللحوم الحمراء تعد زيادة الكوليسترول الضار في الجسم أحد أكثر المشاكل الصحية الشائعة التي تواجه الكثيرين في وقتنا الحالي، وقد تنتج هذه المشكلة عن اتباع نظام غذائي غير صحي.فيما يلي مجموعة من الأطعمة التي تؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الجسم بشكل خفي، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:اللحوم الحمراء

تحتوي اللحوم الحمراء على كميات عالية من الدهون المشبعة، والتي تزيد من مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

الأطعمة المقلية

تحتوي الأطعمة التي يتم قليها بالزيت على نسبة أعلى من الدهون المشبعة، وتزيد بشكل خفي من مستويات الكوليسترول.

اللحوم المعالجة

تعد الكميات الكبيرة من المواد الحافظة والملح، والتي تستخدم في معالجة اللحوم، من أهم الأسباب لزيادة الكوليسترول.

الأطعمة المخبوزة

الأطعمة المخبوزة ليست صحية أبداً، وقد تساعد في زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، لذلك يجب ألا ‏ننخدع بما يكتب في الملصقات الصحية على هذه ‏الأطعمة.

السكر

يقوم السكر المكرر بخفض مستويات البروتينات الدهنية ‏عالية الكثافة أو الكوليسترول الجيد الذي يفيد الجسم.‏

منتجات الحليب عالية الدسم

على الرغم من أن منتجات الحليب غنية بالمعادن ‏الأساسية مثل الكالسيوم، إلا أنها تحتوي أيضاً على ‏كميات كبيرة من الدهون المشبعة التي تزيد من الكوليسترول الضار.

الفطائر والمعجنات‏