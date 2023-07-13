الأمم المتحدة تكشف: إنهاء مرض الإيدز ما زال ممكناً

أفادت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بأنّ إنهاء مرض الإيدز ما زال أمراً ممكناً بحلول عام 2030، غير أنّها نبّهت إلى ضرورة تحرّك القادة والممولّين من أجل تسريع التقدّم في هذا السياق.

وأكد برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز أنّه "يمكن إنهاء الإيدز بحلول 2030". وقدّم خريطة طريق لاستثمارات وحملات وقاية مبنيّة على أدلّة وعلاجات ومعالجة عدم المساواة التي تعوّق التقدّم حالياً.



يأتي ذلك بعد 40 عاماً على اكتشاف فريق من معهد باستور الفرنسي فيروس الإيدز، الأمر الذي مثّل الخطوة الأولى في معركة شرسة ممتدّة مع هذا المرض الذي أدّى إلى وفاة نحو 39 مليون شخص حول العالم.

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وأشار برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز إلى أن إنهاء ذلك هو قبل كلّ شيء خيار سياسيّ وماليّ. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج الأممي ويني بيانييما إنّ "النجاح ممكن (حدوثه) في خلال هذا العقد". (العربي الجديد)