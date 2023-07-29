Advertisement

صحة

هل تعانون من "التوّرم"؟... اليكم هذه المعلومات

Lebanon 24
29-07-2023 | 03:33
A-
A+
Doc-P-1092321-638262238087212351.jpg
Doc-P-1092321-638262238087212351.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت البروفيسورة أوكسانا درابكينا مديرة المركز الوطني للبحوث الطبية للعلاج والطب الوقائي بوزارة الصحة الروسية، أن التورم قد يشير إلى مشكلات صحية خطيرة.

وتشير البروفيسورة، إلى أن الكثيرين يعانون في الصيف من التورم بسبب الحر وتناول الأطعمة المالحة والحلوة. كما أن التورم قد تسببه الأحذية الضيقة أو وضع رجل على أخرى عند الجلوس.
Advertisement

ووفقا لها، إذا كانت هذه العوامل تؤثر في الجسم بصورة منتظمة، فليست مستبعدة الإصابة بدوالي الساقين. ويمكن الوقاية من هذه المشكلة بارتداء أحذية ملائمة والتقليل من تناول الأطعمة المالحة والحلوة وشرب كمية كافية من الماء.

وتشير الطبيبة، إلى أن الورم قد يشير أيضا إلى أمراض خطيرة، لذلك يجب الإنتباه وعدم تجاهل التورم المتكرر. فمثلا أمراض الكلى تسبب تورم الوجه واليدين والقدمين. كما قد تسبب ألماً في الظهر وصعوبة في التبول، وكذلك اصفرار الجلد واحمرار راحة اليدين والقدمين.

ووفقا لها، تشير التورمات الكثيفة الملمس التي تظهر في المساء على القدمين والكاحلين والوركين واسفل البطن إلى مشكلات في القلب. وتشير في منطقة البطن إلى اختلال عملية التمثيل الغذائي. أما تورم الوجه واليدين والقدمين فيشير إلى مشكلات في الغدة الدرقية. كما قد يشير تورم الجلد إلى التهاب المفاصل والحساسية.

وتؤكد البروفيسورة أن التورم الذي لا يزول بعد تغير النظام الغذائي والراحة، يشير إلى أعراض لأمراض خطيرة. لذلك يجب مراجعة الطبيب وعدم محاولة معالجة الأمر ذاتيا.(إزفيستيا)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:00 | 2023-07-29
03:00 | 2023-07-29
02:00 | 2023-07-29
01:00 | 2023-07-29
23:40 | 2023-07-28
23:00 | 2023-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website