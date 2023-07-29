هل تعانون من "التوّرم"؟... اليكم هذه المعلومات

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أعلنت البروفيسورة أوكسانا درابكينا مديرة المركز الوطني للبحوث الطبية للعلاج والطب الوقائي بوزارة الصحة الروسية، أن التورم قد يشير إلى مشكلات صحية خطيرة.وتشير البروفيسورة، إلى أن الكثيرين يعانون في الصيف من التورم بسبب الحر وتناول الأطعمة المالحة والحلوة. كما أن التورم قد تسببه الأحذية الضيقة أو وضع رجل على أخرى عند الجلوس.ووفقا لها، إذا كانت هذه العوامل تؤثر في الجسم بصورة منتظمة، فليست مستبعدة الإصابة بدوالي الساقين. ويمكن الوقاية من هذه المشكلة بارتداء أحذية ملائمة والتقليل من تناول الأطعمة المالحة والحلوة وشرب كمية كافية من الماء.وتشير الطبيبة، إلى أن الورم قد يشير أيضا إلى أمراض خطيرة، لذلك يجب الإنتباه وعدم تجاهل التورم المتكرر. فمثلا أمراض الكلى تسبب تورم الوجه واليدين والقدمين. كما قد تسبب ألماً في الظهر وصعوبة في التبول، وكذلك اصفرار الجلد واحمرار راحة اليدين والقدمين.ووفقا لها، تشير التورمات الكثيفة الملمس التي تظهر في المساء على القدمين والكاحلين والوركين واسفل البطن إلى مشكلات في القلب. وتشير في منطقة البطن إلى اختلال عملية التمثيل الغذائي. أما تورم الوجه واليدين والقدمين فيشير إلى مشكلات في الغدة الدرقية. كما قد يشير تورم الجلد إلى التهاب المفاصل والحساسية.وتؤكد البروفيسورة أن التورم الذي لا يزول بعد تغير النظام الغذائي والراحة، يشير إلى أعراض لأمراض خطيرة. لذلك يجب مراجعة الطبيب وعدم محاولة معالجة الأمر ذاتيا.(إزفيستيا)