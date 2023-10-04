علاج الغثيان: 8 طرق منزلية للتخلص من هذا الشعور السيء

الغثيان هو إحساس مزعج يمكن أن يصيبنا في أي لحظة، ما يجعلنا نشعر بالمرض وعدم الارتياح.

وسواء كان سببه خللا في المعدة أو دوار الحركة أو الحمل، أو ببساطة الإفراط في تناول الأطعمة الغنية، فلا أحد يستمتع بالشعور المزعج بالغثيان. ومع ذلك، لا تقلق، فهناك علاجات فعالة يمكن أن تساعد في تقليل أعراض الغثيان، وفق تقرير جديد نشره موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص؛ الذي كشف عن مجموعة من العلاجات المنزلية للغثيان:

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شاي الزنجبيل

الزنجبيل علاج فعال للغثيان. إذ يساعدك على التخلص من الانزعاج الهضمي وتهدئة معدتك. ويمكن تناوله بأشكال مختلفة، مثل احتساء شاي الزنجبيل أو مضغ قطعة منه.

ووفقا لمجلة «طب الأم والجنين وحديثي الولادة»، فإن تناول الزنجبيل يمكن أن يساعد في تقليل الغثيان أثناء الحمل أو بعد العلاج الكيميائي.

الليمون

هل تعلم أن رائحة الليمون يمكن أن تساعد في تقليل الغثيان؟ وذلك لأن الليمون يحتوي على حامض الستريك الذي يساعد على تحييد حمض المعدة وتهدئة اضطرابها.

يمكنك محاولة استنشاق رائحته أو احتساء ماء الليمون للتخفيف من الألم.

شاي النعناع

يمكنك حتى استخدام النعناع للتخفيف من أعراض الغثيان؛ فشاي النعناع أو زيت النعناع يمكن أن يجعل عضلات المعدة والأمعاء تسترخي. وهذا يمكن أن يساعدك على الشعور بالغثيان بشكل أقل. كما أن رائحة النعناع المنعشة يمكن أن تجعلك تشعر بالتحسن عندما تكون معدتك مضطربة.

العلاج بالإبر

هناك طريقة أخرى للحصول على الراحة وهي بمساعدة العلاج بالإبر. حيث تعتبر نقطة P6 أو Nei-Kuan، التي تقع على بعد عرضين أو ثلاثة أصابع أسفل معصمك على الجزء الداخلي من الذراع، نقطة ضغط معروفة للغثيان.

يمكنك استخدام إبهامك للضغط بشكل ثابت على هذه النقطة لبضع دقائق للمساعدة في تخفيف الغثيان.

العلاج العطري

ويتضمن استخدام الزيوت العطرية التي يمكن أن تساعد في تحفيز حاسة الشم لديك.

يمكنك استخدام الناشر لتوزيع هذه الزيوت في الهواء أو استنشاق الرائحة مباشرة من الزجاجة. كما يمكنك استخدام الزيوت الأساسية مثل اللافندر والزنجبيل.

الترطيب

يجب أن تحافظ على رطوبة جسمك لأن الجفاف يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الغثيان. ومن ثم، احتفظ بالسوائل الصافية مثل الماء والمشروبات الغنية بالكهارل لتجديد السوائل المفقودة. وتجنب المشروبات السكرية أو الغازية، لأنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الغثيان.

تجنب الأطعمة والروائح المثيرة

عليك أيضًا أن تضع في اعتبارك تحديد وتجنب الأطعمة أو الروائح أو المواقف التي تثير الغثيان. فالأطعمة الدهنية أو الحارة أو الغنية جدًا يمكن أن تؤدي إلى تفاقم آلام المعدة. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك أيضًا الابتعاد عن الروائح القوية لأنها قد تؤدي إلى تفاقم الغثيان.

تأمل تقنيات التنفس العميق والاسترخاء

عندما تشعر بالقلق أو التوتر، يمكن أن يتفاعل جسمك بطرق مختلفة، ويمكن أن يكون الغثيان أحد هذه التفاعلات. لذلك، مارس تقنيات التنفس العميق، مثل التأمل لتهدئة عقلك.

ركز أيضًا على التنفس البطيء والعميق للمساعدة في تهدئة معدتك. هذا سوف يساعد في تقليل أعراض الغثيان.

وبصرف النظر عن تجربة هذه العلاجات، يجب عليك أيضًا التأكد من حصولك على الراحة المناسبة. يجب عليك الاستلقاء وعيناك مغمضتان مع الاسترخاء. وهذا يساعد في تقليل التوتر الجسدي والعقلي، ما يساعد بدوره في التعامل مع الغثيان.