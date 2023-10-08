سرطان الثدي الالتهابي.. ما هي أعراضه؟

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سرطان الثدي الالتهابي (IBC) هو شكل نادر وعدواني من سرطان الثدي يميل إلى التطور بسرعة، وأحيانًا في غضون بضعة أسابيع أو أشهر فقط، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان (NCI) .ويمكن أن تحاكي أعراض IBC العديد من الحالات غير السرطانية الأخرى، مثل الإصابات أو الالتهابات، وفقًا لـ NCI.ونظرًا لأن IBC ينتشر بسرعة، فإن التشخيص المبكر أمر بالغ الأهمية.إليكم في ما يلي أبرز أعراض سرطان الثدي الالتهابي أو IBC:يتطور الاحمرار في IBC بسرعة ليغطي ثلث الثدي على الأقل. وقد يبدو الجلد ورديًا أو أرجوانيًا محمرًا أو مصابًا بكدمات.وحوالي 62% من الأشخاص المصابين بـ IBC قد يصابون بهذا العرض، وفقًا لدراسة أجريت في أيلول 2018 ونشرت في مجلة PLOS One.مثل الاحمرار، ينتشر تورم الجلد في IBC بسرعة إلى ثلث الثدي على الأقل. وقد يبدو أحد الثديين أكبر أو أكثر امتلاءً من الآخر.ويعاني حوالي 48% من الأشخاص المصابين بالـ IBC من تورم الجلد أو الامتلاء.تنقير الجلد على شكل "قشر البرتقال"ويعتبر من أكثر الأعراض التي يمكن التعرف عليها. وقد يعاني حوالي 46% من الأشخاص المصابين بالـ IBC من التنقير أو تغير اللون، وفقًا لدراسة أجريت في أيلول 2018.ويحدث هذا وغيره من التغيرات في مظهر جلد الثدي لأن خلايا IBC تسد الأوعية الليمفاوية في الجلد، مما يتسبب في تراكم السائل الليمفاوي.قد تتراجع الحلمة في حوالي 16% من حالات IBC، ومن الممكن أن تصبح مسطحة أيضًا.ويعاني حوالي 10-20% من الأشخاص من الحلمات المقلوبة، وفقًا لموقع StatPearls. وقد تتراجع الحلمات أيضًا بعد جراحة الثدي أو بسبب عدوى مثل التهاب الضرع.تشعر المصابة بـIBC بألم أو حرقان أو دفء غير طبيعي في الثدي. وهذه العلامات شائعة أيضًا في التهابات الثدي مثل التهاب الضرع أو التهاب النسيج الخلوي.قد يكون من الصعب معالجة تشخيص IBC، لكن عليكن أن تعلمن أن العلاجات تتقدم، وأن هناك بالفعل خيارات علاجية متعددة متاحة، مثل العلاج الكيميائي والجراحة والعلاج الإشعاعي.كما يمكن لبعض الأشخاص الحصول على العلاج المناعي المعتمد على الأدوية والعلاج الموجه.احترسن من الأعراض، ولا تترددن أبدًا في الاتصال بمقدم الرعاية الصحية إذا شعرتن بشيء ما. وعليكن أن تتذكرن دائماً أنه من الأسهل علاج IBC إذا تم تشخيصه مبكرًا.