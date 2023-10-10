تمارين يمكن ممارستها على مكتبك لتقوية العمود الفقري

تمارين بسيطة يمكن ممارستها على مكتبك لتقوية العمود الفقري.

حيث يتم جلوس الكثيرون ولفترات طويلة أمام مكاتبهم يمكن أن يتسبب في ألام الظهروالرقبة بسبب الجلوس الخاطئ أو ضعف عضلات الجسم ونقص مرونتها.

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إذا كنت تعاني من آلام العضلات أثناء الجلوس لفترات طويلة أثناء العمل أو الدراسة، فإن القيام بتمارين بسيطة أثناء الجلوس على المكتب يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة العمود الفقري.

للحفاظ على صحة العمود الفقري، يمكنك تجربة التمارين التالية أثناء الجلوس على المكتب:

تمرين للحفاظ على مرونة العمود الفقري :

قم بتصحيح وضعية جلوسك عن طريق تجنب تقوس الأكتاف ورفع الرأس باتجاه الأعلى مع رفع الذقن.

حافظ على الأذن متوازية للكتف والكتف مستقيمًا.

قم بتعديل وضعية جلوسك من وقت لآخر وقم بلف الظهر إلى الأمام والخلف عدة مرات.

يمكنك أيضًا تشكيل الظهر على شكل حرف “C” للأمام والخلف عدة مرات لزيادة مرونة فقرات العمود الفقري.

قم بتكرار هذا التمرين 10 مرات على الأقل كل ساعتين أثناء الجلوس على المكتب.

تمرين للتخلص من التوتر :

قم بلف الظهر أقصى اليمين واليسار عدة مرات.

ضع يدك اليسرى على الركبة أو الكرسي وامسك بيدك اليمنى بالكتف،

وقم بتمديدها إلى الوراء مع وضع الظهر مستقيمًا قدر الإمكان.

وقم بالتنفس بعمق 5 مرات أثناء القيام بهذا التمرين.

سيساعد هذا التمرين على الشعور بالاسترخاء والراحة العصبية.

تمرين آخر للعمود الفقري :

قم برفع يدك اليمنى إلى أعلى مع الحفاظ على الكتف بعيدًا عن مستوى الأذن.

استخدم يدك اليسرى للتمسك بالمقعد من الجانب.

انحرف بجسمك إلى اليمين واستنشق بعمق 10 مرات على الأقل.

قم بالنظر إلى الأعلى أثناء القيام بهذا التمرين.

بعد ذلك، قم بتكرار نفس الخطوات مع الجانب الأيسر من الجسم،

مع الحفاظ على الكتف أسفل قليلاً لتجنب صعوبة التنفس.

تمارين العمود الفقري المنتظمة تساعد في تعزيز صحته وتقوية عضلات الظهر،

وتقليل من فرص الإصابة بآلام الظهر والرقبة الناجمة عن الجلوس لفترات طويلة على المكتب.