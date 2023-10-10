علاج التهاب الفم باستخدام الأدوية

يُعتبر التهاب الفم من المصطلحات الشائعة، والتي تشير لحدوث التهابات وظهور قرح بالفم. ويمكن أن يؤثر التهاب الفم على قدرة الشخص على تناول الطعام، والشرب، وحتى النوم.

أنواع التهاب الفم يمكن أن يظهر التهاب الفم على عدة أشكال من بينها تقرحات الفم، والتهاب اللسان، التهاب الجزء الداخلي من الشفاه، أو قرح البرد.

تظهر تقرحات الفم على شكل قرح منفردة شاحبة أو صفراء اللون مع وجود حلقات حمراء خارجية في الفم، وعادة ما تنمو هذه التقرحات على الخدين، أو اللسان، أو في الجزء الداخلي من الشفاه.

قرح البرد هي عبارة عن قرح مملوئة بالسوائل، وعادة ما تظهر هذه القرح حول الشفتين، ونادراً ما تتكون هذه التقرحات على اللثة أو سطح الفم، وعادة ما تقوم هذه القرح بتكوين قشرة. وعادة ما يكون هناك شعور بالوخز أو الحرقة قبل ظهور القرحة بشكل واضح.

علاج التهاب الفم الناتج عن قرح البرد لا يوجد علاج محدد لقرح البرد.

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