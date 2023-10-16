تغيرات سلوكية واضطرابات.. كيف تؤثر الحرب على الحالة النفسية للمدنيين؟

عندما تندلع الحروب أو الصراعات المسلحة، تظهر الأضرار المادية على الواجهة فقط، لكن تأثيراً "خفياً" يتغلغل داخل المدنيين الذين يعيشون في المناطق التي تمزقها الصراعات، إذ يمتد تأثير الهجمات العنيفة، مثل القصف الجوي أو المدفعي، إلى ما هو أبعد من الدمار المادي المباشر.

وتُقيم أبحاث ودراسات العواقب النفسية لمن يشهد مثل هذه الأحداث المؤلمة بـ"العالية"، إذ سلطت دراسات سابقة الضوء، بشكل عام، على الآثار النفسية لهذه التجارب، كما تحدثت أيضاً عن كيفية فهم الأفراد للصدمة وآليات التكيف التي يستخدمونها.

ما هي الصدمة؟

كما هو محدد في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية، فإن الحدث الصادم هو تجربة مروعة أو مخيفة أو خطيرة يمكن أن تؤثر في شخص ما عاطفياً وجسدياً، إذ يثير الخوف أو العجز أو الرعب، بناءً على استجابةً للتهديد الفعلي بالإصابة أو الموت.

وعادةً ما ينظر الفرد إلى الأحداث المؤلمة على أنها مهددة للحياة وغير متوقعة ونادرة، مثل التعرض لقصف متواصل خلال الحروب، والذي وصفته دراسات بأنه يولد مشاعر تجعل "التهديد هو القاعدة (وليس الأمان)".

ويختلف تأثير التعرض لحدث صادم بحسب الأشخاص، ويمكن أن تختلف الاستجابات النفسية والفسيولوجية على نطاق واسع طبقاً للسياق الاجتماعي والتركيب البيولوجي والجيني والتجارب السابقة، والتوقعات المستقبلية مع خصائص التجربة المؤلمة لإنتاج الاستجابة النفسية للفرد.

وبشكل عام، من يتعرضون لحادث صادم يظهرون معدلات متزايدة من اضطراب الإجهاد الحاد، واضطراب ما بعد الصدمة، والاكتئاب الشديد، واضطراب الهلع (panic disorder)، واضطراب القلق العام.

وعلى الرغم من أن الأمراض النفسية مثل "اضطراب ما بعد الصدمة"، والتي تعتبر ضمن النتائج الأكثر خطورة للأحداث الصادمة، لكنها حظيت بنصيب كبير من الدراسة، إذ حددت الكثير من الدراسات النفسية سُبل التعامل مع ذلك الاضطراب.

3 درجات

ووفقاً للدراسات، لا تؤدي التجارب المؤلمة بالضرورة إلى معاناة نفسية خطيرة، لكن هناك مجموعة من العواقب تتراوح بين استجابات خفيفة مثل القلق، إلى التغيرات السلوكية مثل صعوبة في النوم، إلى بداية مرض نفسي يمكن تشخيصه.

ويمكن تصنيف هذه العواقب بشكل عام ضمن 3 فئات من حيث الخطورة:

فقد يعاني غالبية الأشخاص من تغير سلوكي، مثل الأرق، والشعور بالضيق، والقلق، وزيادة التدخين. ومن المرجح التعافي دون أي علاج. وقد تعاني مجموعة أصغر من أعراض أكثر اعتدالاً مثل الأرق والقلق المستمر، ومن المرجح أن تستفيد من التدخلات الداعمة النفسية والطبية. وستصاب مجموعة فرعية صغيرة بأمراض نفسية مثل اضطراب ما بعد الصدمة أو الاكتئاب الشديد، وتتطلب علاجاً متخصصاً.

ويختلف عدد الأشخاص الذين يعانون من هذه الدرجات بشكل مباشر مع شدة الحدث وقرب التعرض له. ونظراً إلى أن الهجمات الصاروخية والقصف المتواصل قد يتسبب في إصابات عنيفة وموت ودمار، فغالباً ما تكون هناك مجموعة ستعاني من صدمة نفسية شديدة.

الأطفال والمراهقون

عادة ما يؤدي مرور الأطفال بأحداث مؤلمة مثل القصف وغيره إلى ردود فعل بيولوجية ونفسية فورية، وقد تستمر لفترات طويلة.

وبحسب الدراسات، تتشابه الأعراض النفسية للأحداث المؤلمة لدى الأطفال والمراهقين مع تلك المعترف بها لدى البالغين، كما أثبتت الأبحاث البيولوجية أن الأطفال الذين تعرضوا لأحداث صادمة، مثل البالغين، يظهرون تغيرات في إفراز هرمون التوتر.

وأشارت الأبحاث إلى أن الشباب الذين تعرضوا للعنف أكثر عرضة للإصابة بمشاكل نفسية وضعف الأداء في المدرسة، موضحة أن حوالي ثلث الأطفال المعرضين للعنف المجتمعي يصابون باضطراب ما بعد الصدمة.

ومن المعروف أن المستويات الطويلة من التوتر الشديد قد تؤثر سلباً على النمو الفسيولوجي العصبي للأطفال الصغار بطرق قد تكون لها عواقب طويلة المدى على الاستجابات السلوكية للتوتر وأمراض نفسية عدة.

ويشير الباحثون إلى أن الأطفال هم الشريحة الأكثر عرضة لخطر الصدمات النفسية والتغيرات السلوكية والضعف. كما تشير الأبحاث إلى أن الكوارث التي تحدث في سن أصغر قد تكون لها عواقب نفسية طويلة المدى.

وتشير الأدلة إلى أن العواقب النفسية السلبية الناجمة عن الكارثة تتبدد بمرور الوقت بالنسبة لغالبية الناس.

تأثيرات إيجابية

على الرغم من أنها أقل توثيقاً من الآثار السلبية عبر الأبحاث العلمية، إلا أن تجربة الكارثة أو غيرها من الأحداث المؤلمة قد تؤدي إلى تأثير إيجابي على كل من الأفراد والمجتمع.

وهناك مجموعة من الدراسات التي تصف تطور آليات التكيف ومشاعر الكفاءة الذاتية بعد التعرض للأحداث المؤلمة.

لذلك، فإن تجربة حادث صادم يمكن أن تعزز أيضاً القدرة على التكيف مع الأحداث الصادمة المستقبلية. كما أن التجربة المجتمعية للتغلب على الكارثة قد تعزز المزيد من التماسك المجتمعي.

وكثيرا ماً يتزايد الإيثار والعمل التطوعي في أعقاب وقوع كارثة.

وهذه هي الظواهر التي يمكن أن تكون مفيدة لكل من أولئك الذين يتلقون المساعدة وأولئك الذين يتطوعون، حيث إن تصور الكفاءة الذاتية والقدرة على "فعل شيء ما" يمكن أن يساعد الناس على التغلب على تجربة الكارثة.