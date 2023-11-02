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صحة

علامات تنذر بسرطان البنكرياس.. ما هي؟

Lebanon 24
02-11-2023 | 00:00
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كشف المركز الألماني لأبحاث السرطان ان بعض العلامات تنذر بالإصابة بسرطان البنكرياس، أبرزها تغيرات ملموسة ومحسوسة في البطن والألم العميق في الجزء العلوي من البطن.

 
واشار المركز الى أن الورم السرطاني يمكن أن يعيق تدفق الصفراء، ما يتسبب في تغير لون الجلد وملتحمة العين إلى اللون الأصفر.
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كما يمكن للورم المتنامي أن يتسبب في تضييق الاثني عشري أو مخرج المعدة، ما يؤدي إلى الشعور بالغثيان والقيء.
وتشمل الأعراض أيضاً فقدان الوزن غير المبرر وفقدان الشهية والحمى والتعرق الليلي والتعب الشديد، وتراجع القدرة على بذل المجهود والإسهال أو الإمساك.
هذا وشدد المركز على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، نظراً لأنه كلما تم اكتشاف سرطان البنكرياس مبكراً، زادت فرص الشفاء.

 
يشار إلى أن عوامل الخطورة، التي ترفع خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، تتمثل في العامل الوراثي وداء السكري والتدخين وشرب الخمر.. كما يرتفع الخطر لدى الأشخاص، الذين تم استئصال معدتهم.
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