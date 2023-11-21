20
o
بيروت
21
o
طرابلس
26
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
21
o
بشري
19
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
لماذا يحتاج الطفل إلى نظام غذائي صحي؟
Lebanon 24
21-11-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المتوقع أن يتضاعف وزن الطفل 3 مرات بحلول عامه الأول، ما يجعلها أسرع فترة نمو في حياة الإنسان. وتعتبر مرحلة الطفولة المبكرة فترة مهمة للنمو المعرفي والسلوكي والجسدي، ويعتبر النظام الغذائي الصحي من أهم العوامل لضمان النمو الأمثل.
Advertisement
ويتباطأ معدل نمو الطفل بعد عمر سنة، وقد يحدث على دفعات طوال فترة الطفولة والمراهقة والبلوغ.
ويحتاج الطفل إلى تناول غذاء كافٍ لتوفير العناصر الغذائية والطاقة اللازمة للنمو، ويرتبط ذلك بعدة أسباب.
فبحسب "ليفينغ سترونغ"، يتم بناء ما يقرب من نصف كتلة الهيكل العظمي للبالغين خلال فترة المراهقة، ويعني ذلك اتباع نظام غذائي صحي غني بالكالسيوم والفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى.
ويتأثر نمو دماغ الطفل بجودة النظام الغذائي، ويمكن أن يؤدي سوء التغذية أثناء نمو الجنين، وفي بداية حياته إلى خفض درجات معدل الذكاء واضطرابات التعلم.
ويعتبر النظام الغذائي الصحي من أهم وسائل منع السمنة لدى الأطفال، وما يترتب عليها من أمراض مزمنة لاحقاً.
وتؤسس التغذية الصحية خلال الطفولة لعادات التغذية التي تستمر طوال العمر.
وتعتمد التغذية الصحية على تنوع المغذيات، واكتساب عادة أكل الخضروات والفواكه، والأطعمة المطبوخة في المنزل وغير المصنّعة، والالتزام بقدر معتدل من السعرات الحرارية والسكريات والملح.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر معلومة عن فاتورة الكهرباء.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر معلومة عن فاتورة الكهرباء.. ما الجديد؟
14:46 | 2023-11-20
20/11/2023 02:46:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ عاجل من "النافعة".. إليكم ما جاء فيه
Lebanon 24
بيانٌ عاجل من "النافعة".. إليكم ما جاء فيه
12:58 | 2023-11-20
20/11/2023 12:58:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الرسالة الاخيرة.. فرح عمر قبل ساعة من استشهادها (فيديو)
Lebanon 24
الرسالة الاخيرة.. فرح عمر قبل ساعة من استشهادها (فيديو)
05:17 | 2023-11-21
21/11/2023 05:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجلٌ جداً.. إسرائيل وافقت على مطالب "حماس" بشأن الأسرى
Lebanon 24
عاجلٌ جداً.. إسرائيل وافقت على مطالب "حماس" بشأن الأسرى
15:03 | 2023-11-20
20/11/2023 03:03:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآة غير متوقعة لجمهور مسلسل الخائن
Lebanon 24
مفاجآة غير متوقعة لجمهور مسلسل الخائن
10:45 | 2023-11-20
20/11/2023 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:41 | 2023-11-21
كيف يمكننا دعم أشخاص تعرضوا للإعاقة الجسدية نتيجة الحروب أو الكوارث
02:32 | 2023-11-21
عواقب خطيرة لاستخدام الشموع المعطرة في المنزل
00:25 | 2023-11-21
كيف يعبث السكر بأدمغتنا؟
23:00 | 2023-11-20
"العطش المُفرط".. ماذا يعني؟
14:00 | 2023-11-20
نقص فيتامين "ك" يؤدي للإصابة بهذا المرض الرئوي
11:00 | 2023-11-20
ما هو المبدأ الأساسي للتغذية الصحية؟ خبيرة تشرح
فيديو
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
21/11/2023 17:39:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
23:22 | 2023-11-20
21/11/2023 17:39:32
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
04:00 | 2023-11-18
21/11/2023 17:39:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24