Advertisement

صحة

تفل القهوة.. هل هو ضار أم مفيد؟

Lebanon 24
23-11-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1133757-638363749978220121.jpg
Doc-P-1133757-638363749978220121.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

 بحسب موقع ،coffeeinformer إن بقايا القهوة صالحة للأكل ولها فوائد صحية، حيث إن استهلاك القهوة يزود جسمك بالكافيين ومضادات الأكسدة الصحية التى تحمى الجسم من الأمراض علاوة على احتواء التفل على الألياف الغذائية، وكل هذه المكونات جيدة وآمنة للاستهلاك.

 

وهناك مركبات فينولية غذائية فى تفل القهوة تحارب الأشعة فوق البنفسجية الضارة، كما تساعد الفينولات الموجودة فى القهوة أيضًا على الوقاية من أمراض مثل السرطان والسكرى.

  

 وبحسب موقع "eat your coffee" يُعد تفل القهوة إضافة رائعة إلى الطعام يمكنك أيضًا إضافتها إلى المخبوزات مثل الكوكيز لتعزيز نكهة الشيكولاتة أو إضفاء نكهة القهوة الغنية على حلوياتك.

 

 طرق أخرى لإعادة استخدام تفل القهوة

- يمكن استخدام تفل القهوة كمقشر طبيعى للجلد والجسم لإزالة الجلد الميت.

 - يمكن استخدام تفل القهوة على أصابعك لإزالة الروائح الكريهة من يديك بعد تقطيع البصل أو الثوم

 رش الأرض في المناطق التي ترغب في طرد الحشرات منها

 - امزج القليل من القهوة المطحونة مع الزيت واستخدمه لإصلاح خدوش الأثاث الداكن

المصدر: اليوم السابع
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
00:29 | 2023-11-24
16:00 | 2023-11-23
14:00 | 2023-11-23
11:54 | 2023-11-23
11:30 | 2023-11-23
08:45 | 2023-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24