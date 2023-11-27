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صحة

كيف نفرق بين الورم الخبيث والحميد؟

Lebanon 24
27-11-2023 | 14:00
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تعد الأورام من المشاكل الصحية الشائعة، وهي تقسم إلى نوعين: الأورام الحميدة، والأورام الخبيثة، والأخيرة هي ما نعرفه باسم السرطان. فما الفرق بينها من حيث الأعراض والعلاج؟.
والورم عبارة عن مجموعة من الخلايا التي تشكل كتلة غير طبيعية من الأنسجة. إذا تم تشخيص إصابتك بالورم، فسيحدد طبيبك أولا ما إذا كان حميدا أم خبيثاً.
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الأورام الحميدة ليست سرطانية وعادة لا تهدد الحياة. ولكنها مثل أبناء عمومتها الأورام الخبيثة تتطور عندما تنمو الخلايا بشكل غير طبيعي، ويمكن أن تتشكل في أي مكان في الجسم.
ولا يغزو الورم الحميد الأنسجة المجاورة أو ينتقل إلى أعضاء بعيدة في الجسم، وهذا هو الفرق الأساسي بينه وبين الورم الخبيث.
الورم الحميد لا يعني أنه ورم "جيد"، إذ قد تسبب خلاياه المتحولة و المختلة وظيفيا الألم والتشوه، وقد تكون مؤلمة أحيانا وربما خطيرة، مع ذلك لا يشكل الورم الحميد نفس التهديد الذي تشكله الأورام الخبيثة.
أما الورم الخبيث أو السرطان فهو نمو غير طبيعي للخلايا، ولكنه قادر على الانتشار إلى الأنسجة المجاورة والانتقال إلى أعضاء بعيدة.
ومع ذلك هناك فروقاً في الأعراض بين الورم الحميد والخبيث، إلا أن الطريقة الوحيدة للتأكد هي إجراء خزعة.



المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة - العربية - وكالات

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