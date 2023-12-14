22
o
بيروت
24
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
24
o
بشري
21
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
6 مشروبات لخفض مستويات الكوليسترول في الدم
Lebanon 24
14-12-2023
|
00:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
إن الكوليسترول هو مركب دهني ضروري لمختلف العمليات الفسيولوجية بالجسم. إلا أنه يمكن أن تؤدي التركيزات المرتفعة من الكوليسترول "الضار" LDL إلى تطور أمراض القلب من تراكم ترسباتها في الشرايين.
وبحسب ما نشره موقع WIO News، فإن هناك 6 مشروبات تساعد بفاعلية في خفض مستويات الكوليسترول "الضار" حال تم تناولها على معدة فارغة، ومنها:
Advertisement
1- عصير الطماطم
إن عصير الطماطم مليء بالألياف والنياسين والليكوبين، ويلعب دورًا حيويًا في تنظيم مستويات الكوليسترول في الجسم.
2- ماء بالعسل والثوم
إن مزج عجينة من ثلاثة فصوص من الثوم مع ملعقة من العسل في كوب من الماء الفاتر وتناولها على الريق في الصباح يخفف من مشكلة ارتفاع الكولسترول.
3- حليب الكركم
يساعد تناول خليط من مسحوق الكركم والحليب الدافئ، على معدة فارغة في الصباح، في الحفاظ على مستويات الكوليسترول المثلى، ويسهم في خفض الكوليسترول "الضار" على وجه الخصوص.
4- الشاي الأخضر
يمكن من خلال إدراج الشاي الأخضر في الروتين الغذائي اليومي أن يساعد في تحقيق هدفين هما التحكم في مستويات الكوليسترول في الدم ويعزز فقدان الوزن، لأنه غني بمضادات الأكسدة والالتهاب.
5- عصير الزنجبيل والليمون
إن تناول كوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون وملعقة من عصير الزنجبيل على الريق يمكن أن ينظم مستويات الكوليسترول في الجسم. تساهم خصائص الزنجبيل المضادة للأكسدة وللالتهابات في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية.
6- عصير أملا
إن عصير أملا معروف بوفرة فيتامين C ومضادات الأكسدة، بما يشمل الفلافنويد. يساعد تناول عصير أملا على معدة فارغة في الصباح في خفض نسبة الكوليسترول بالإضافة إلى ميزة تعزيز صحة القلب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حدثٌ مُفاجئ داخل فنادق بيروت!
Lebanon 24
حدثٌ مُفاجئ داخل فنادق بيروت!
11:03 | 2023-12-13
13/12/2023 11:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة داخل إسرائيل سببها لبنان.. ما قيلَ ليس عادياً أبداً!
Lebanon 24
فضيحة داخل إسرائيل سببها لبنان.. ما قيلَ ليس عادياً أبداً!
14:19 | 2023-12-13
13/12/2023 02:19:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يريد تحويل "دولارات" في لبنان.. هذا الخبر مهم!
Lebanon 24
لمن يريد تحويل "دولارات" في لبنان.. هذا الخبر مهم!
15:22 | 2023-12-13
13/12/2023 03:22:02
Lebanon 24
Lebanon 24
3 كمائن قاتلة.. تفاصيل مثيرة عن إستهداف جنود إسرائيليين داخل أخطر أحياء غزة
Lebanon 24
3 كمائن قاتلة.. تفاصيل مثيرة عن إستهداف جنود إسرائيليين داخل أخطر أحياء غزة
10:00 | 2023-12-13
13/12/2023 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار عن لبنان من وكالة عالميّة.. إليكم مضمونه!
Lebanon 24
خبرٌ سار عن لبنان من وكالة عالميّة.. إليكم مضمونه!
14:13 | 2023-12-13
13/12/2023 02:13:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
07:16 | 2023-12-14
في هذه الحالات... تورّم القدمين يدعو للقلق
04:46 | 2023-12-14
التدخين يؤدي إلى انكماش للدماغ... وقد يتسبب في الخرف؟
00:00 | 2023-12-14
أطباء "يكشفون" سبب تفشي التهاب "الرئة البيضاء"!
23:00 | 2023-12-13
هل المشي يساعد النساء على تقليل الإصابة بسرطان الثدي؟
16:00 | 2023-12-13
الصحة العالمية تحذر من تفشي هذا المرض المميت في 5 دول
14:00 | 2023-12-13
مواد خطيرة في البوتوكس تسبب مرض مميت
فيديو
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
00:24 | 2023-12-12
14/12/2023 15:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
14/12/2023 15:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
01:58 | 2023-12-11
14/12/2023 15:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24