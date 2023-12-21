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صحة

إليكم العمر المناسب لتقويم أسنان الأطفال

Lebanon 24
21-12-2023 | 07:25
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يرتدي العديد من الأشخاص التقويم في وقت مبكر من حياتهم من أجل تصحيح بعض مشاكل الأسنان سواء البارزة أو المعوجة وغيرها من المشكلات، ولكن بالنسبة للأطفال قد يدور في الذهن تساؤل عن متى يمكن تركيب تقويم للأسنان.

 

ويمكن لتقويم الأسنان أن يصحح من مشاكل الفراغات بين الأسنان أو المعوجة أو الأسنان المرصوصة فوق بعضها البعض، وهي عبارة عن أسلاك تحدث ضغطا خفيفا على الأسنان ليحول موقعها للمكان المناسب.

 

وأن تقويم الأسنان للأطفال قد يبدأ عند بعض الحالات من سن 6 سنوات على حسب حالة الطفل وكلما كان الأمر مبكرا تلاحظ نتائج أكثر دقة، خاصة إذا كانت الحالة تعانى من بروز في الفك السفلى إذا تم تركه لمراحل متأخرة قد يتسبب في حدوث بروز من المرحلة الثالثة، ووقتها نحتاج إلى تدخل جراحى وخضوع الطفل لعملية كبيرة.

 

وفي الحالات العادية، يبدأ التقويم للطفل الذى يعانى فقط من مشاكل في تنسيق الأسنان من سن 12 عاما.

 

وأبرز العلامات التي يمكن ملاحظتها لاحتياج التقويم فتشمل التالى:

 -بروز احد الفكين قبل الاخر

-اعوجاج الأسنان

-صغر حجم الفكين

-وجود تزاحم شديد بين الأسنان.

-أن تكون الضروس معرضة انها تدفن تحت اللثة ولا يحدث لها بروز فى الفك.

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