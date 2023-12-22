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صحة

أفضل أنواع الزهور القابلة للأكل!

Lebanon 24
22-12-2023 | 14:00
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تُعتبر كل أنواع الورود صالحة للأكل، ولكن تلك التي تحتوي على أجمل عطر، يُرجّح أنها تتمتع بأكبر قدر من النكهة. اذ يمكن استخدام بتلات الورد لإضفاء نكهة على الوجبات أو المشروبات، ويمكن صنع بعض أنواع المربى منها.

 

وأكثر خمس أنواع من الزهور التي لها فوائد صحية، هي:

 

1. الخزامى

الخزامى أو اللافندر يُستخدم عادة في صناعة الحلويات والمخبوزات. وتحتوي زهور اللافندر على بعض النكهة الحلوة، كما أنها تستخدم في الأطباق اللذيذة مثل اليخنة والصلصات والحساء.

 

2. الورد

الورد هي زهرة شعبية صالحة للأكل ويمكن استخدامها في أطباق مختلفة. وتحتوي على نكهة حلوة وحساسة يمكن رفعها بلمسة من السكر أو الليمون. وتُستخدم بتلات الورد عمومًا لصنع الشاي والمربى والشراب.

 

3. الكبوسين

إن زهور الكبوسين، المعروفة أيضا باسم الناستورتيوم أو طرطور الباشا، هي زهور حارة تستخدم بشكل عام كزينة. إن أوراق  الكبوسين الخضراء قابلة للأكل لكن طعمها لاذع قليلًا، أما زهور الكبوسين فهي متعددة الألوان وذات طعم مر قليلاً كالجرجير ويمكن إضافتها في السلطات والأطعمة الباردة وكذلك في تزيين الأطباق، وهي من الزهور الغنية بفيتامينC، ويقوم البعض باستخدامها لصنع الخل أو البيستو.

 

4. لسان الثور

لسان الثور أو "كحلاء" هو نبتة ذات أزهار زرقاء وأوراق بيضاء ووبر شائك.

 وتنتشر كثير من أنواع لسان الثور في منطقة حوض البحر المتوسط وتنمو عادة قرب الحدائق والبساتين لجذب الملقحات كالنحل. ونكهته تشبه الخيار ويستخدم بشكل عام في الحساء والسلطات والشاي. كما أنه مصدر جيد للفيتامينات ومضادات الأكسدة.

 

5. الكركديه

يساعد الكركديه في الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا؛ وذلك لامتلاكه خصائص مضادة للالتهاب وللفيروسات. كما يمتاز بقدرته على تقليل درجة حرارة الجسم، وبالتالي فهو مفيد لعلاج الحمى.

 ويحتوي الكركديه على فيتامين C، الذي يساعد أيضاً على تقوية جهاز المناعة في الجسم، ما يقلل من فرصة الإصابة بنزلات البرد والسعال. ويتميز الكركديه بنكهة تشبه التوت البري ويستخدم عادة لصنع الشاي أو المربى. (LBC)

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