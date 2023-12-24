18
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
خلطات طبيعية لعلاج الصدفية.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
24-12-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يمكن أن تتطور الصدفية في أي جزء من الجسم، وفروة الرأس بالتأكيد ليست استثناءً وهي بشكل عام المنطقة الأكثر صعوبة في العلاج، إذ تعتبر أحد أمراض المناعة الذاتية التي تجعل الجهاز المناعي يجدد الخلايا على سطح الجلد.
Advertisement
وفي حال كنت تبحث عن شيء أكثر طبيعية، فإليك أفضل تسعة علاجات منزلية لإدارة صدفية فروة الرأس بشكل فعال، وذلك وفق ما ذكر موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.
منها "الألوفيرا" يُعرف الصبار بخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد على تقليل الالتهاب الناجم عن هذه الحال، إضافة إلى خل التفاح المخفف يمكن أن يساعد على منع انتشار العدوى بسبب خصائصه المطهرة.
كما يعتبر زيت جوز الهند أحد العلاجات المنزلية الأكثر شعبية وفعالية لصدفية فروة الرأس، وصودا الخبز أيضاً
ويمكن وضع نصف كوب من الزبادي العادي البسيط على فروة الرأس لترطيب الجلد المصاب بالصدفية.
وهناك علاجات أخرى مثل خبز الشيا، والملح الإنجليزي، الزنجبيل، الجليسيرين
المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز
صحة
متفرقات
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة عاجلة عن الكهرباء في لبنان.. إنتبهوا لهذا الأمر!
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن الكهرباء في لبنان.. إنتبهوا لهذا الأمر!
13:14 | 2023-12-24
24/12/2023 01:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار كبير هزّ هذا المصنع.. قتلى وجرحى كُثر وفيديو يوثّق المشهد!
Lebanon 24
انفجار كبير هزّ هذا المصنع.. قتلى وجرحى كُثر وفيديو يوثّق المشهد!
05:37 | 2023-12-24
24/12/2023 05:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار واضح.. هكذا ستعود سوريا إلى لبنان!
Lebanon 24
قرار واضح.. هكذا ستعود سوريا إلى لبنان!
05:00 | 2023-12-24
24/12/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لن يتساهل مع حلفائه بعد اليوم
Lebanon 24
"حزب الله" لن يتساهل مع حلفائه بعد اليوم
04:00 | 2023-12-24
24/12/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت الانفجار سُمع في الضاحية.. ماذا يجري في الشياح؟ (صور)
Lebanon 24
صوت الانفجار سُمع في الضاحية.. ماذا يجري في الشياح؟ (صور)
15:47 | 2023-12-24
24/12/2023 03:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
12:56 | 2023-12-24
هل درجة حرارة 36.6 مئوية مجرد رقم مشروط أم خطر على الإنسان؟
07:54 | 2023-12-24
"كورونا" غيّر طرقه لدخول خلايا الجسم.. بدأ يستهدف هذه الأعضاء
04:02 | 2023-12-24
هل تنجح لقاحات كوفيد القديمة في التصدي لمتحور كورونا الجديد؟ اليكم آخر الدراسات
02:40 | 2023-12-24
"الطريقة اليابانية" لإنقاص الوزن.. طريقة رائعة بشروط قاسية
23:00 | 2023-12-23
احذروها... 6 علامات تشير لارتفاع السكر في الدم
16:00 | 2023-12-23
كبسولة إلكترونية للبلع تكبح الشهية!
فيديو
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
00:13 | 2023-12-23
25/12/2023 01:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
00:00 | 2023-12-23
25/12/2023 01:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
25/12/2023 01:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24