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صحة

خلطات طبيعية لعلاج الصدفية.. تعرفوا عليها

Lebanon 24
24-12-2023 | 16:00
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يمكن أن تتطور الصدفية في أي جزء من الجسم، وفروة الرأس بالتأكيد ليست استثناءً وهي بشكل عام المنطقة الأكثر صعوبة في العلاج، إذ تعتبر أحد أمراض المناعة الذاتية التي تجعل الجهاز المناعي يجدد الخلايا على سطح الجلد.
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وفي حال كنت تبحث عن شيء أكثر طبيعية، فإليك أفضل تسعة علاجات منزلية لإدارة صدفية فروة الرأس بشكل فعال، وذلك وفق ما ذكر موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.
منها "الألوفيرا" يُعرف الصبار بخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد على تقليل  الالتهاب الناجم عن هذه الحال، إضافة إلى خل التفاح المخفف يمكن أن يساعد على منع انتشار العدوى بسبب خصائصه المطهرة.

كما يعتبر زيت جوز الهند أحد العلاجات المنزلية الأكثر شعبية وفعالية لصدفية فروة الرأس، وصودا الخبز أيضاً

ويمكن وضع نصف كوب من الزبادي العادي البسيط على فروة الرأس لترطيب الجلد المصاب بالصدفية.

وهناك علاجات أخرى مثل خبز الشيا، والملح الإنجليزي، الزنجبيل، الجليسيرين


المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز

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