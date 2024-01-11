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صحة

أسباب نزول الدم من الأنف وطرق العلاج

Lebanon 24
11-01-2024 | 15:30
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نزيف الأنف في الشتاء أمر شائع بصورة كبيرة خاصة لدى بعض الأشخاص، يمكن أن يحدث نزيف الأنف لأسباب عديدة، ولكن هناك عوامل أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو بعض الأدوية أو حتى الإصابات يمكن أن تؤدي أيضًا إلى نزيف في الأنف.

 

ونزيف الأنف يحدث بسبب الهواء البارد هو أمر شائع الحدوث بصورة كبيرة، ويكون الأطفال أعلى معدل للإصابة به، وأن السبب يرجع إلى أن الهواء البارد أنه يكون جاف، وطبيعة الغشاء المخاطي المبطن للأنف يحتاج إلى الرطوبة لكى ينتج الإفرازات الطبيعة.

 

والهواء الجاف يجعل الغشاء المخاطي بالأنف لا يعمل بالكفاءة المطلوبة داخل الأنف، وقد يتسبب في حدوث بعض الضمور والقرح داخل الأنف، الأمر ممكن يسبب نزيف متكرر من الأنف، على عكس الهواء الدافئ الذى يكون محمل بنسبة من الرطوبة التي تحتاجها الأنف، سبب أخر من الممكن أن يزيد من معدل نزيف الأنف في الشتاء، التعرض الكثير  لنزلات البرد أو احتقان الانف.

 

ويمكن الوقاية وتقليل التعرض لنزيف الأنف من خلال الترطيب المستمر للأنف بشكل مستمر، والبعد قدر الإمكان عن مثيرات الحساسية مثل العطور والدخان والبخور، مع استنشاق بخار الماء، وعدم الخروج في الطقس البارد للغاية، والاكثار من شرب السوائل الذى يعمل على ترطيب الغشاء المخاطي المبطن للأنف.

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