أسباب مرضية وراء الشعور ببرودة القدمين.. تعرف عليها

هل تشعر بأن قدميك باردة دائمًا، من الشائع أن تشعر ببرودة أصابع القدمين في يوم منخفض الحرارة، إلا أن برودة القدمين باستمرار يمكن أن تشير إلى حالة طبية كامنة تستحق الاهتمام.

فيما يلي خمسة أسباب محتملة، قد تجعلك تشعر بالبرد دائمًا في قدميك.

الاعتلال العصبي المحيطي

يؤدي اعتلال الأعصاب المحيطية، المرتبط غالبًا بمرض السكري، إلى إتلاف الأعصاب الموجودة في قدميك. على الرغم من ذلك، فإن الاعتلال العصبي المحيطي لا يقتصر على مرض السكري، فيمكن أن تساهم عوامل مثل أمراض المناعة الذاتية ونقص الفيتامينات وبعض الأدوية على تلك الحالة.

مرض الشريان المحيطي

يعيق مرض الشريان المحيطي تدفق الدم إلى ساقيك وقدميك، مما يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية وبرودة القدمين، في حين أن مرض السكري يزيد من خطر الإصابة به، فإن عوامل أخرى مثل التدخين وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم والتقدم في السن يمكن أن تؤدي أيضًا إلى ظهور هذه الحالة.

قصور الغدة الدرقية

يمكن أن يجعلك قصور الغدة الدرقية تشعر بالبرد في جميع أنحاء جسمك، بما في ذلك قدميك، فالغدة الدرقية، المسؤولة عن إنتاج الهرمونات الحيوية، قد لا تفرز ما يكفي من الهرمونات، مما يؤثر على تحويل الطاقة وتنظيم درجة الحرارة.

مرض رينود

يسبب مرض رينود استجابة مبالغ فيها لدرجات الحرارة الباردة، مما يؤدي إلى التنميل وتغير لون الجلد وعدم الراحة في أصابع يديك وقدميك.

فقر الدم

يمكن أن تشير الأقدام الباردة المزمنة إلى فقر الدم، مما يشير إلى نقص في خلايا الدم الحمراء السليمة المسؤولة عن نقل الأكسجين، إذا شعرت بالبرد المستمر في قدميك وظهرت عليك أعراض أخرى لفقر الدم، فاستشر طبيبك لإجراء تقييم شامل وتقديم خيارات علاجية مخصصة.

( اليوم السابع)