تورم الغدد الليمفاوية .. الأسباب وطرق التشخيص

يتعرض البعض للإصابة بالتهاب في الغدد الليمفاوية، وهذا الأمر يتسبب في التعرض لانتفاخ أو تورم وراء الأذن في الخلف، ويرجع السبب لعدوى تعرض لها الجسم.

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وإن التعرض لالتهاب الغدد الليمفاوية خلف الأذن ومسئولة عن حماية الجسم من العدوى. وذلك يعد من الأمور التي يصاب بها البعض نتيجة للتعرض للإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيريا أو الإصابة بمشكلة صحية مزمنة.

الأسباب المؤدية للإصابة بالتهاب الغددة الليمفاوية، ومنها:

-العدوى الفيروسية أو البكتيريا كالتهاب الأذن الوسطي، أو الجيوب الأنفية، أو نزلات البرد السبب في التعرض لهذا الأمر.

- كما أن سرطان الغدة الليمفاوية يعد من الأسباب المؤدية للإصابة بتورم الغدد الليمفاوية، وتورم خلف الأذن.

مريض التهاب الغدد الليمفاوية يتعرض للإصابة والشعور بألم شديد مكان الغدة الليمفاوية، بالإضافة إلى ارتفاع حرارة الجسم، والشعور بالتعب والشديد بالجسم، و فقدان الشهية.

وعلاج تورم الغدد الليمفاوية يعتمد في الأغلب علي مضادات الفيروسات في حالة العدوي الفيروسية، والمضادات الحيوية في حالة العدوي البكتيريا.