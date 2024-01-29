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صحة

ما هي أفضل طريقة لتناول اللوز؟

Lebanon 24
29-01-2024 | 10:00
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يفضل الكثير من الناس نقع اللوز قبل تناوله كعادة اتبعوها، بينما قد يرغب آخرون في فعل ذلك للتخلص من طعم قشره المرير قليلاً. لكن هل تناول اللوز المنقوع والمقشر أفضل بالفعل من تناوله بشكله الخام أو المحمص؟
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يمكن أن يؤدي تناول اللوز بعد نقعه إلى تحسين فوائده الصحية بشكل كبير عن طريق تحسين توافر العناصر الغذائية وسهولة هضمه، بحسب خبراء التغذية.
 
وهناك فوائد عديدة لتناول اللوز المنقوع، بحسب تقرير لموقع "healthshots".

1. يحسن الهضم
ومن أبرز الفوائد تحسين الهضم، إذ إن اللوز المنقوع أفضل من اللوز النيئ أو المحمص. وأي شيء ننقعه، سواء كان لوزاً أو أي شيء آخر، يكون سهل المضغ وأكثر ليونة للجهاز الهضمي.

فيما يعد اللوز أيضاً مصدراً غنياً بمضادات الأكسدة وعندما ننقعه تتضاعف الفوائد.

2. عناصر غذائية أفضل
وعندما ننقع اللوز، فإن توافر العناصر الغذائية فيه يتحسن وعندما نأكله تتعزز فوائد مضادات الأكسدة والألياف.

كذلك تعمل عملية النقع على إزالة الشوائب التي قد تمنع امتصاص بعض العناصر الغذائية.

3. يساعد على فقدان الوزن
وعندما نقوم بنقع اللوز، فإنه يطلق القليل من الإنزيمات مثل الليباز الذي يعزز عملية التمثيل الغذائي لدينا ويساعد في فقدان الوزن.
 
4. يزيل حمض الفيتيك
وعندما لا ننقع اللوز، لا تتم إزالة حمض الفيتيك الموجود فيه مما يعيق في النهاية امتصاص العناصر الغذائية. لذا، إذا كنت تتناول اللوز الخام، فإن الجسم لا يستخدم الزنك والحديد الموجود فيه بشكل صحيح.

لذا من الأفضل تناول اللوز المنقوع خاصة في سن الشيخوخة حيث قد تتزايد مشاكل الجهاز الهضمي ومشاكل الأسنان، حيث تساعد عملية النقع في جعله طرياً وسهل الهضم. (العربية) 
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