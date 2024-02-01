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صحة

طرق سريعة لفقدان دهون الفخذين

Lebanon 24
01-02-2024 | 23:00
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تتراكم الدهون فى مناطق الجسم المختلفة، فنجد بروز البطن الذى يطلق عليه الكرش، والظهر، والذراعين وأيضا الفخذين، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الحيل التى تساعد فى التخلص والقضاء على دهون الفخذين.

 

وأوضح التقرير أن السبب وراء تراكم الدهون فى الفخذين يرجع إلى بعض العوامل والعادات الخاطئة المتبعة، ومنها نظام غذائى غير الصحى، أو عدم التوازن الهرمونى، وعدم ممارسة أى نشاط بدنى، وقلة حرق الدهون بالجسم.

 
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وقدم التقرير بعض النصائح الصحية للتخلص من دهون الفخذين، ومنها:

 

- ممارسة تمارين القلب والأوعية الدموية

تعتبر تمارين القلب ضرورية لحرق السعرات الحرارية وتعزيز فقدان الدهون، وبما فى ذلك منطقة الفخذ، لذا قم بتضمين بعض الأنشطة لجدولك اليومى مثل الجرى أو ركوب الدراجات أو السباحة أو المشى السريع، وعليك  تخصيص ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا للانغماس فى تمارين القلب المعتدلة الشدة.

 

- تدريب القوة

يمكن أن تعزز قوة العضلات عملية التمثيل الغذائى، ما يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية حتى عندما تكون فى حالة راحة، لذا قم بدمج تمارين القوة التى تستهدف الجزء السفلى من الجسم، مثل القرفصاء ورفع الساق.

 

- اتباع عادات الأكل الصحية

التغذية تلعب دورا مهما فى فقدان الدهون، لذا عليك اعتماد نظام غذائى متوازن يشمل الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة، كما يمكنك تقليل إجمالى السعرات الحرارية عن طريق  إضافة مصادر الدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون فى نظامك الغذائى، حيث يمكن لهذه الدهون توفير الشبع ودعم الصحة العامة.

 

- السوائل وترطيب الجسم

شرب كمية كافية من الماء أمر ضرورى للصحة العامة، ويمكن أن يدعم جهودك فى إنقاص الوزن، حيث يساعد الماء على التحكم فى الشهية، وتحسين الهضم، ويمكن أن يمنع الاستهلاك المفرط للسعرات الحرارية، لذا تناول شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على رطوبة جسمك.

 

- الحد من الأطعمة المصنعة والسكريات

ركز على الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية، وقلل من تناول الوجبات الخفيفة السكرية والمشروبات الغازية والأطعمة المصنعة، يمكن اختيار بدائل الصحية مثل الفواكه والمكسرات والزبادى.

 

- التحكم فى الإجهاد المزمن

يمكن أن يؤدى الإجهاد المزمن إلى زيادة الوزن، خاصة حول منطقة البطن والورك، مارس أنشطة تقليل التوتر فى حياتك اليومية مثل اليوجا أو التأمل أو تمارين التنفس العميق في روتينك، وستلاحظ تغيرًا شاملاً في جسمك مع مرور الوقت.

( اليوم السابع)
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