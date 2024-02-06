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صحة
إليكم أنواع السرطان التي تنتقل وراثيا
Lebanon 24
06-02-2024
|
10:00
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كشفت الدكتورة يوليا شوبينا أخصائية طب وجراحة الأورام أنواع السرطان التي يمكن أن تنتقل وراثيا.
وتشير الأخصائية، إلى أن السرطان، ليس سوى نوع من الأورام الخبيثة، لذلك يمكن أن ينتقل في بعض أعضاء الإنسان من الآباء إلى الأبناء.
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وتقول: "يمكن توريث مثلا سرطان الثدي وسرطان المبيض ونوع معين من سرطان الغدة الدرقية (سرطان النخاع) وبعض أنواع سرطان القولون".
ووفقا لها، يجب على النساء اللاتي كانت أمهاتهن أو جداتهن مصابات بالسرطان، إجراء اختبار للكشف عن الخطر الوراثي للإصابة بسرطان المبيض والثدي. أما سرطان الغدة الدرقية فيمكن اكتشافه باستخدام اختبار هرمون الكالسيتونين، ويمكن تحديد الأمراض المحتملة في الأمعاء عن طريق إجراء تنظير القولون بشكل منتظم. (روسيا اليوم)
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