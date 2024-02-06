Advertisement

صحة

إليكم أنواع السرطان التي تنتقل وراثيا

Lebanon 24
06-02-2024 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1161322-638428355057188756.jpg
Doc-P-1161322-638428355057188756.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الدكتورة يوليا شوبينا أخصائية طب وجراحة الأورام أنواع السرطان التي يمكن أن تنتقل وراثيا.
 
وتشير الأخصائية، إلى أن السرطان، ليس سوى نوع من الأورام الخبيثة، لذلك يمكن أن ينتقل في بعض أعضاء الإنسان من الآباء إلى الأبناء.
Advertisement

وتقول: "يمكن توريث مثلا سرطان الثدي وسرطان المبيض ونوع معين من سرطان الغدة الدرقية (سرطان النخاع) وبعض أنواع سرطان القولون".

ووفقا لها، يجب على النساء اللاتي كانت أمهاتهن أو جداتهن مصابات بالسرطان، إجراء اختبار للكشف عن الخطر الوراثي للإصابة بسرطان المبيض والثدي. أما سرطان الغدة الدرقية فيمكن اكتشافه باستخدام اختبار هرمون الكالسيتونين، ويمكن تحديد الأمراض المحتملة في الأمعاء عن طريق إجراء تنظير القولون بشكل منتظم. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:00 | 2024-02-06
08:02 | 2024-02-06
04:45 | 2024-02-06
03:39 | 2024-02-06
01:32 | 2024-02-06
23:00 | 2024-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24