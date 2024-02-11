كيف تتخلص من آلام أسفل الظهر بسرعة؟

آلام أسفل الظهر من المشاكل الصحية الشائعة التي يمكن أن تكون خفيفة أو شديدة، وفي بعض الأحيان قد يؤدي الألم إلى صعوبة أو استحالة العمل أو النوم أو المشي أو أداء المهام اليومية، وينبغي استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من آلام الظهر المفاجئة أو الشديدة، وهذا ينطبق أيضًا على الألم المستمر.

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ويمكن أن تسبب العديد من الأمراض والإصابات والاضطرابات آلام أسفل الظهر؛ ومع ذلك، فإن إصابات الظهر في العضلات أو الأوتار هي السبب الأكثر شيوعًا.

أسباب آلام أسفل الظهر

الالتواء والإجهاد في الظهر

السبب الأكثر شيوعًا لألم الظهر هو إجهاد أو التواء في الظهر، إذا قمت برفع شيء ثقيل جدًا أو بشكل غير آمن، فإنك تتعرض لخطر إيذاء عضلاتك أو أوتارك أو أربطتك.

الكسور

في حادث، مثل اصطدام سيارة أو سقوط، قد تؤدي إلى كسر العظام هشاشة العظام وانحلال الفقار هما اضطرابان يزيدان من خطر الإصابة بالكسور.

مع تقدم الأشخاص في العمر، يمكن أيضًا أن يحدث تمزق "إنزلاق غضروفى".

التهاب المفاصل

النوع الأكثر شيوعًا من التهاب المفاصل الذي يسبب ألم أسفل الظهر هو هشاشة العظام.

المرض

يمكن أن يحدث ألم الظهر بسبب الالتهابات وأورام العمود الفقري وغيرها من أنواع السرطان.

انزلاق الفقار

يؤدي هذا الاضطراب إلى انزلاق الفقرات، مما يسبب ألمًا في كلا الساقين وأسفل الظهر.

علاج ألم أسفل الظهر

يمكنك تجربة بعض العلاجات المنزلية لآلام أسفل الظهر للمساعدة في تخفيف الألم حتى يعود ظهرك إلى وضعه الطبيعي، اعتمادًا على سبب ودرجة آلام الظهر، فيما يلي بعض الأشياء التي يجب التفكير فيها.

يدرك الأطباء الآن أنه من الأفضل الحفاظ على الحركة لمنع تصلب عضلاتك ومع ذلك، قد تكون الراحة في الفراش مفيدة في علاج آلام أسفل الظهر، خاصة إذا كان الجلوس أو الوقوف يجعلك تشعر بعدم الراحة ومع ذلك، حاول تقييدها ببضع ساعات في كل مرة وبحد أقصى يوم أو يومين.

بعد إصابة الظهر، من الأفضل استخدام كمادات باردة أو كيس ثلج بدلاً من الحرارة لأنها يمكن أن تمنع أو تقلل التورم وتخفف الانزعاج عن طريق تخدير المنطقة المصابة.

ومع ذلك، فإن استخدام وسادات التدفئة أو زجاجة الماء الساخن على ظهرك لمدة 48 ساعة تقريبًا بعد بدء آلام الظهر قد يكون مفيدًا يعزز الدفء تدفق الدم، مما يسرع عملية الشفاء ويخفف من آلام العضلات ويريحها تذكر أن الأسبوع الأول من العلاج الحراري هو الأكثر فائدة.

يمكن لعدد من العلاجات "العملية" تخفيف توتر العضلات وتقليل الانزعاج وتعزيز المحاذاة قد تحتاج إلى تعديلات تقويم العمود الفقري أو المعالجة التقويمية، اعتمادًا على سبب الألم بالإضافة إلى ذلك، فإن العلاج بالتدليك مفيد أيضًا في تخفيف آلام الظهر.

( اليوم السابع)