تعرف على حالتك الصحية من لون اظافرك.. اليك آخر الدراسات

Advertisement

إذا كانت العين نافذة الروح، فالأظافر نافذة على الجسم وصحته، إذ ينبئ شكلها ولونها بصحة الإنسان.وأشار بحث نشره موقع "ويب ميد" الطبي الأميركي إلى مجموعة من التغييرات، التي تصيب لون الظفر وشكله ترتبط بأمراض داخلية يمكن للطبيب ملاحظتها فورا.وعلى سبيل المثال، يمكن للطبيب أن يعرف إن كان المريض يعاني فقرا في الدم، إذا كان لون الأظافر أبيض اللون، حسب ما ذكرت أخصائية الأمراض الجلدية ملداء الداودي لـ"سكاي نيوز عربية".وأضافت أنه في حالة نقص الحديد في الجسم، فيكون سطح الظفر هشا ومقعرا.كما أشارت إلى أن الظفر أحمر اللون قد يعني الإصابة بأمراض القلب.وينصح الأطباء الشخص بمراجعة طبيبه فورا إذا طرأ أي تغير في شكل ولون وملمس الظفر، تحسبا لأي عارض صحي مفاجئ.