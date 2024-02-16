أسباب ألم الساقين قبل الدورة الشهرية

ألم الساق أثناء الدورة الشهرية أمر شائع عند النساء، لكن إذا كان الألم لا يطاق ويستمر لفترة طويلة، فقد يكون ذلك بسبب مرض أو حالة صحية كامنة، وقدم التقرير المنشور عبر موقع healthshots أبرز الأسباب، وطرق الحماية.

ما أسباب آلام الساق أثناء الدورة الشهرية؟

- أسباب فسيولوجية

السبب الرئيسي لهذه الاضطرابات هو التغيرات الهرمونية أثناء الدورة الشهرية، ولا ترتبط بأي مرض أو اضطراب، فخلال فترة الحيض، هناك زيادة في إفراز البروستاجلاندين، ويعمل البروستاجلاندين على عضلات الرحم ويساعد في تقلص الرحم وتساقط بطانة الرحم، كما أنه يعمل على العضلات الأخرى ما يؤدى إلى انقباض العضلة والألم، ويؤدى البروستاجلاندين أيضًا إلى تحفيز عملية الالتهاب في الجسم مما يؤدي إلى آلام أسفل الظهر والساقين وأسفل البطن.

واحتباس السوائل (الماء) أثناء الدورة الشهرية يسبب تورم العضلات وألمًا داخليًا فى العضلات، خاصة في الساقين والفخذين.

- أسباب مرضية

تعود الحالات المرضية لألم الساق إلى بعض الأمراض أو الاضطرابات الكامنة.

قد تؤدي الأورام الليفية إلى ألم في الساقين، والذي يمكن أن يكون شديدًا أثناء الدورة الشهرية.

( اليوم السابع)