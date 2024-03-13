Advertisement

صحة

كيف تؤثر مكملات الكالسيوم وفيتامين د على وفيات النساء؟

Lebanon 24
13-03-2024 | 00:39
A-
A+
Doc-P-1174487-638459095831286878.jpg
Doc-P-1174487-638459095831286878.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجدت دراسة حديثة أن مكملات الكالسيوم وفيتامين د يمكن أن تقلل من وفيات السرطان بالنسبة للنساء اللائي وصلن مرحلة انقطاع الطمث.

ومع ذلك، وجدت الدراسة أيضا نتائج مخيبة للآمال، تشير إلى أن مجموعة المكملات الغذائية هذه يمكن أن تزيد من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) بعد أكثر من 20 عاما من المتابعة.
Advertisement
 
وقامت سينثيا طومسون، الحاصلة على دكتوراه في الطب، من كلية ميل وإنيد زوكرمان للصحة العامة في جامعة أريزونا في توكسون، وزملاؤها، بفحص النتائج الصحية طويلة المدى بين النساء بعد انقطاع الطمث في تجربة مبادرة صحة المرأة، والتي شملت 36282 مشاركة ليس لديهن تاريخ للإصابة بسرطان الثدي أو القولون والمستقيم.
 
وتم اختيار المشاركات بشكل عشوائي لتلقي 1000 ملغ من كربونات الكالسيوم مع 400 وحدة دولية من فيتامين D3 يوميا أو دواء وهمي.
ووجد الباحثون أنه بعد متابعة قدرها 22.3 عاما، شهدت النساء اللائي تم اختيارهن عشوائيا للعلاج بالكالسيوم وفيتامين د انخفاضا في معدل الوفيات بالسرطان بنسبة 7%، وزيادة في الوفيات الناجمة عن الأمراض القلبية الوعائية بنسبة 6%، مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي.
 
ولم يلاحظ أي تأثير إجمالي على التدابير الأخرى، بما في ذلك الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب.
وكان هناك تباين كبير في تقديرات الإصابة بالسرطان عند الأخذ في الاعتبار ما إذا كانت المشاركات أبلغن عن استخدام المكملات قبل التوزيع العشوائي في الاختبار، في حين لم يلاحظ أي اختلاف في تقديرات الوفيات، باستثناء الوفيات الناجمة عن الأمراض القلبية الوعائية.

 
ولا يعرف فريق طومسون على وجه اليقين ما هو السبب وراء هذه الزيادة في وفيات أمراض القلب، لكنهم يشكّون في أن الاختلاف ربما يكون ناجما عن مكملات الكالسيوم التي تشجع المزيد من التكلس في الشرايين التاجية.
وكتب الباحثون: "تأثيرات مكملات فيتامين د للوقاية من السرطان قد تعتمد على تحقيق تركيزات فيتامين د في الدم أعلى من 50 نانومول / لتر. وبالنظر إلى الطريقة المتبعة في الدراسة، لم نتمكن من فصل الفوائد أو الأضرار الإضافية للمكملات التي تحتوي على الكالسيوم وفيتامين د مجتمعة مقابل فيتامين د وحده، وهو موضوع يستحق الدراسة المستقبلية". (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
01:59 | 2024-03-13
00:00 | 2024-03-13
16:30 | 2024-03-12
14:00 | 2024-03-12
12:00 | 2024-03-12
10:01 | 2024-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24