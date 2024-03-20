كيفية علاج الإصبع المدوحس في المنزل

ربما قد أصبت فى فترة من حياتك بتورم فى أصابع اليد أو القدم إما نتيجة عدوى أو نتيجة عادة سيئة لشد الجلد المحيط بالظفر، وهو ما يسبب الحالة التى تعرف باسم الإصبع المدوحس.

ووفقًا لموقع هيلث كيدز فهى عدوى تصيب الجلد حول ظفر إصبع اليد أو ظفر القدم، يمكن أن تصب المنطقة المصابة بالانتفاخ والألم واحمرار وصديد.

في معظم الأحيان، لا يكون الداحس خطيرًا ويمكن علاجه في المنزل، لكن في حالات نادرة، يمكن أن تنتشر العدوى إلى بقية إصبع اليد أو إصبع القدم وتؤدي إلى عدوى أعمق قد تحتاج إلى مساعدة.

ما الذي يسبب الداحس؟

يحدث الداحس عادة عندما يكون الجلد المحيط بالظفر متهيجًا أو مصابًا، وعندما يتضرر الجلد بهذه الطريقة، يمكن أن تدخل الجراثيم وتسبب العدوى. يمكن أن تكون هذه الجراثيم أو البكتريا أو الفطريات

ما هي علامات وأعراض الداحس؟

ويمكن معرفته بسهولة من خلال ملاحظة التالى

منطقة من الجلد الأحمر المتورم حول الظفر تكون مؤلمة ودافئة ومؤلمة عند اللمس

عادة ما يظهر فجأة

الداحس الفطري

يمكن أن يستغرق وقتًا أطول للملاحظة ويسبب أعراضًا أقل وضوحًا

يمكن أن تكون حالة مزمنة (تستمر لفترة طويلة)

يمكن أن يسبب الداحس المزمن تغيرات في الظفر المصاب. وقد يتحول إلى لون مختلف أو يبدو كما لو أنه منفصل أو ذو شكل غير طبيعي.

في حالات نادرة، إذا كان الداحس شديدًا بشكل خاص ولم يتم علاجه، يمكن أن تنتشر العدوى خارج منطقة الظفر.

كيف يتم علاج الداحس؟

يعتمد علاج الداحس على مدى خطورة العدوى وما إذا كانت قد بدأت في الانتشار، في كثير من الأحيان، يساعد نقع الظفر المصاب في الماء الدافئ لمدة 20 دقيقة عدة مرات يوميًا على الشفاء من تلقاء نفسه في غضون أيام قليلة. قد يوصى أيضًا باستخدام مرهم موضعي مضاد للبكتيريا بدون وصفة طبية.

إذا كان هناك خراج، فقد يحتاج الطبيب إلى تصريفه ، وفي حالات نادرة، قد يلزم إزالة جزء من الظفر، وقد يصف الطبيب أيضًا المضادات الحيوية لعلاج العدوى.

( اليوم السابع)