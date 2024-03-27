Advertisement

صحة

ما الأفضل الاستحمام ليلا أم صباحا؟

Lebanon 24
27-03-2024 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1179648-638470780544465772.jpg
Doc-P-1179648-638470780544465772.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

الاستحمام من الطقوس اليومية التى نقوم بها، ولكن هل فكرت يومًا ما هو  مدى تأثر صحتك عند الاستحمام؟، وما هو وقت الاستحمام الأفضل لصحتك؟ يجيب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع timesofindia

عندما يتعلق الأمر بالاستحمام، فإن الفجوة بين الأشخاص الصباحيين والأشخاص الذين يحبون السهر فى الليل تكون واضحة، ويفضل  البعض الاستحمام الصباحي، بينما يجد البعض الآخر أنه من الجيد التخلص من متاعب اليوم قبل الذهاب إلى السرير.

 غالبًا ما يتلخص الاختيار بين الاستحمام صباحًا أو ليلاً في التفضيل الشخصي، في حين أن الاستحمام في الصباح قد يساعد في بدء يومك بموجة من الانتعاش، إلا أن هناك فوائد مختلفة مرتبطة بالاستحمام المسائي فهو يمهد الطريق أيضًا لنوم مريح أثناء الليل.

 وأشار التقرير إلي أنه هناك أهمية لدرجة حرارة الدش مقارنة بالتوقيت، فلمحبي الاستحمام الصباحي، يقترح إضافة العلاج بالماء البارد لتعزيز المناعة والحيوية.

 ويمكن للاستحمام المسائي بالماء الدافئ أن يساعد على الاسترخاء ويسهل الانتقال الطبيعي إلى النوم.

 كما أن  الاستحمام عاملاً مهمًا لأنه يساعد على التخلص من العرق والبكتيريا المتراكمة أثناء النوم، مما يدعو إلى الشطف السريع في الصباح للحفاظ على صحة الجلد.

 ومع ذلك، يُحذر من الإفراط في الاستحمام، وينصح بفترات أقصر واستخدام الماء الفاتر لمنع تهيج الجلد.

 فإن إيجاد التوازن الذي يناسب نمط حياتك ويعزز الرفاهية العامة أمر بالغ الأهمية، و سواء كنت من محبي الليل أو الصباح، اجعل التنظيف والعناية الذاتية أولوية في جدولك اليومي .

( اليوم السابع)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2024-03-26
13:30 | 2024-03-26
11:33 | 2024-03-26
09:00 | 2024-03-26
05:18 | 2024-03-26
04:58 | 2024-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24