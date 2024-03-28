8 نصائح للحفاظ على صحة الدماغ.. ما هي؟

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بالرغم من أن حجم الدماغ ليس كبيراً جداً ووزنه 3 أرطال، إلا أنه مصدر قوة هائلة، فالدماغ يحمل شخصيتك وجميع ذكرياتك، وينسق أفكارك ومشاعرك وحركاتك.ويضم الدماغ الملايين من الخلايا العصبية المسؤولة عن كل ذلك، إذ ترسل خلايا الدماغ، التي يُطلَق عليها خلايا عصبية، معلومات إلى باقي أعضاء جسمك، وإذا لم تعمل بشكل سليم، فلن تتحرك عضلاتك بسلاسة، وقد تفقد الشعور بأجزاء من جسمك، وقد يتباطأ تفكيرك. اتبع النصائح التالية للحفاظ على صحة الدماغ.1. مارِس نشاطاً بدنياًفالأشخاص الذين يمارسون نشاطًا يكونون في الأغلب أكثر قدرة على الحفاظ على نشاط عقولهم. ومن الممكن أن تساعد ممارسة الأنشطة البدنية بانتظام في تعزيز التوازن والمرونة وزيادة القوة والطاقة وتحسين الحالة المزاجية.2. حماية الرأسقد يكون لإصابة الدماغ تأثير بالغ طويل الأمد على حياة الشخص، فقد تؤثر على التفكير والذاكرة والتناسق الحركي والكلام والمشاعر.لحماية الدماغ، احرص على ارتداء خوذة عند ممارسة نشاط ينطوي على احتمال التعرّض لإصابة في الرأس مثل ركوب الدراجات الهوائية أو التزلُج على المنحدرات الثلجية أو ركوب الخيل أو استخدام الدراجات النارية أو المركبات الثلجية أو المركبات الصالحة لكل الطرق.3. اعتنِ بصحتكقد تزيد بعض الحالات الطبية من احتمال ظهور مشكلات تتعلق بالتفكير والذاكرة. وقد تزيد احتمال الإصابة بسكتة دماغية، ما قد يسبب تضرر الأوعية الدموية في الدماغ.وتشمل هذه الحالات الشائعة السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. إذا كنت مصاباً بمشكلات صحية مزمنة، فاتبع تعليمات الطبيب بشأن كيفية علاجها والسيطرة عليها على أفضل نحو.4. مقابلة الأصدقاءإذا كنت تفكر في الخروج مع أصدقائك أو دعوة أشخاص أعزاء عليك إلى بيتك، فحاول أن تتخذ قرارك، فالتفاعل الاجتماعي يساعدك على التغلب على الشعور بالاكتئاب والتوتر اللذين قد يسهمان في حدوث فقدان الذاكرة.5. نم جيداً ليلاًالنوم من العوامل المساعدة على استعادة الجسم لطاقته، إذ يساعد النوم الجيد ليلاً على تحسين وظائف الدماغ والذاكرة والحفاظ على الانتباه والتركيز وتيسير أداء مهامك اليومية.6. تحضير السلطةأظهرت الأبحاث أن اتباع نظام غذائي صحي قد يكون له دور في الوقاية من أعراض الخَرَف أو تأخيرها. ويمكن أن يكون النظام الغذائي MIND بالتحديد وسيلة مهمة للحفاظ على صحة الدماغ.7. حفِّز ذهنكمثلما يحافظ النشاط البدني على صحة الجسم، تحافظ الأنشطة الذهنية على صحة العقل. وقد تساعد هذه الأنشطة في تحسين وظائف الدماغ والذاكرة. فيمكنك حل الكلمات المتقاطعة، أو القراءة، أو المشاركة في الألعاب، أو تعلُّم العزف على أداة موسيقية.8. كن حذراً عند تناوُل الأدوية وقلل الكحولياتيمكن أن يؤثر تناوُل الأدوية والكحوليات على الطريقة التي تتواصل بها خلايا الدماغ مع بعضها. وقد تؤثر في قدرة دماغك على التفاعل والتخطيط وحل المشكلات والتحكم في الانفعالات. (الشرق)