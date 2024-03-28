تيبس العضلات .. أسبابه وأعراضه

تصلب أو تيبس العضلات، مشكلة مرضية عضلية يعاني منها بعض الأشخاص خاصة من يمارسون الرياضة المكثفة الشديدة الضاغطة على العضلات بشكل مستمر، قد تحدث نتيجة أسباب الإجهاد الحاد ولكن هناك بعض الأسباب النادرة التي قد تكون العدوى ورائها، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع كليفلاند المعني بالصحة العامة، يشعر خلالها الشخص بأن عضلاته متشنجة لا تشعر بالراحة وتختلف درجة التشنج من حالة لأخرى، وتزيد أيضا الآلام عند الجلوس لفترات طويلة أو النوم بوضعية غير سليمة.

تابع التقرير موضحا أن تصلب أو تيبس العضلات الشديد قد يحدث نتيجة الكثير من المسببات والعوامل، فهناك بعض الأدوية التي يمكن أن تسبب هذه المشكلة فضلا عن التمرينات المكثفة الشديدة التي يمارسها بعض الرياضيين دون توقف أوهوادة

وأوضح التقرير أن هناك الكثير أيضا من العوامل والمسببات لهذا التيبس أو التشنج في العضلات، منها تيبس العضلات لفترة طويلة دون حركة مثل الجلوس لفترات طويلة على كراسي العمل دون الحركة كذلك الإصابة بما يسمى بألم العضلات المتأخر، وهو عادة ما يصيب الرياضيين بعد التمرينات الشديدة.

وتابع التقرير أن هناك بعض الأسباب المسببة لتيبس العضلات منها الجفاف الحاد والالتواءات التي تصيب البعض، فضلا عن الإصابة ببعض الأمراض مثل التهابات السحايا وحمى الوادي، كذلك بعض المشكلات التي تتعلق بأمراض المناعة مثل الذئبة فضلا عن الروماتيزم التي ينتج عنه ألم بالعضلات، وكذلك متلازمة التصلب، يمكن أيضا أن يكون شلل الأطفال سبب ومرض من الأمراض التي تسبب هذه المشكلة.

( اليوم السابع)