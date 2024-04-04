منها نقص الفيتامينات... 6 حالات صحية قد تكون كامنة وراء تغييرات اللسان

كشفت دراسات مختلفة أن صحة الفم يمكن أن ترتبط بالعديد من الأمراض، ويمكن للتغييرات التي تطرأ على اللسان أن تكشف عن الكثير من الحالات الكامنة المقلقة.



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ووفقا للدكتور نيراج بانشال، رئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين في مركز بن بريسبيتريان الطبي، فإن هذا "ينشأ عادة من ضغط اللسان المستمر على الأسنان"، وستكون قادرا على ملاحظة هذه الأعراض عند إخراج لسانك. ومن بين العلامات المنذرة التي يمكن رصدها على اللسان هي "اللسان الصدفي"، وهو عندما يكون هناك فجوات أو نتوءات على طول حافة اللسان في ما يشبه شكل الأصداف.ووفقا للدكتور نيراج بانشال، رئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين في مركز بن بريسبيتريان الطبي، فإن هذا "ينشأ عادة من ضغط اللسان المستمر على الأسنان"، وستكون قادرا على ملاحظة هذه الأعراض عند إخراج لسانك.

وعلى الرغم من أن "اللسان الصدفي" في حد ذاته ليس ضار، إلا أنه قد يكون علامة على وجود مشكلة صحية أساسية تحتاج إلى الفحص.

الأسباب التي قد تجعل لسانك ذو حافة صدفية:

1. نقص فيتامينات



يمكن لنقص فيتامينات B مثل B12 وحمض الفوليك (B9) والريبوفلافين (B2) أن يترك لثتك ملتهبة ولسانك منتفخا، وفقا للدكتور سوروش زغي، طبيب الأذن والأنف والحنجرة وجراح النوم، موضحا أن "هذه الفيتامينات ضرورية لتجديد الخلايا والحفاظ على الأنسجة المخاطية السليمة في الفم".

ويمكن أن يؤدي تورم لسانك إلى ضغطه على أسنانك، ما يتسبب في ظهور الحافة الصدفية.

2. تضغط على أسنانك أو تطحنها



قد يكون انقباض الأسنان أو طحنها أيضا سببا في اللسان الصدفي، وكلاهما شائع إذا كنت قلقا أو متوترا.

وقال الدكتور زاغي إن هذه الحالات "تمارس ضغطا إضافيا على جوانب اللسان، ما قد يؤدي إلى ظهور الصدفية بمرور الوقت".





وقد تجد نفسك تصر على أسنانك عندما تكون مستيقظا، ولكن يمكن أن يحدث ذلك أيضا عندما تكون نائما.



3. تعاني من الجفاف



قد يؤدي عدم شرب ما يكفي من الماء والسوائل إلى تورم أنسجة الجسم، بما في ذلك اللسان، وهذا سيدفع لسانك إلى الضغط بقوة على أسنانك، ما يؤدي إلى ظهور حافة صدفية.



4. انقطاع النفس النومي

انقطاع النفس النومي هو حالة تؤدي إلى توقف التنفس وعودته مجددا أثناء النوم. وقد يلاحظ المصابون بهذه الحالة تغييرات على اللسان بحيث تبدو حوافه صدفية.



وعندما يواجه المريض صعوبة في التنفس ليلا بسبب توقف النفس النومي، قد يضغط بلسانه على أسنانه دون وعي، وفقا للدكتور زغي. وهو ما يسبب "اللسان الصدفي".



5. مشكلة في المفصل الصدغي الفكي

يربط المفصل الصدغي الفكي (TMJ) عظم الفك السفلي بالجمجمة. وقد تسبب الاضطرابات التي تؤثر عليه أعراضا مثل ألم الفك أو آلام الأذن أو صعوبة فتح الفم أو إغلاقه.





وأضاف الدكتور زغي: "إن الخلل الوظيفي المرتبط باضطرابات المفصل الصدغي الفكي يمكن أن يقلل من مساحة اللسان، ما يساهم في ظهوره بشكل صدفي".



6. مشكلة في الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية هو حالة لا ينتج فيها الجسم ما يكفي من الهرمونات.

والأعراض النموذجية لهذه الحالة هي التعب وزيادة الوزن والحساسية للبرد وجفاف الجلد والشعر والشعور بالاكتئاب. ولكن بالنسبة للبعض، يمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى تورم اللسان، ما يجعله يضغط بقوة أكبر على الأسنان، وبالتالي ينتج عن ذلك لسان ذو حواف صدفية. (RT)