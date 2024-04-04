فوائد الزنك للنساء

الزنك من العناصر الغذائية المهمة للجسم، فتناوله يقوى الجهاز المناعى، ويحافظ على صحة القلب، وينشط المخ، فهو مهم للنمو والتطور، ويوضح التقرير المنشور عبر موقع healthshots أهمية الزنك للنساء، ومنها:

- تقوية المناعة

تعتبر مستويات الزنك الكافية مهمة للحصول على جهاز مناعى أقوى، حيث وجدت دراسة نشرتها الجمعية الأمريكية للتغذية السريرية أن الزنك يدعم وظيفة الخلايا المناعية، مثل الخلايا التائية (خلايا الدم البيضاء) والخلايا القاتلة الطبيعية، والتى تعتبر ضرورية لمكافحة الالتهابات والأمراض، من خلال تعزيز الاستجابة المناعية، ويساعدك الزنك على البقاء بصحة جيدة وقويًا ضد الأمراض.

- يقلل من خطر الإصابة بحب الشباب

حب الشباب حالة جلدية شائعة يمكن أن تؤثر على النساء من جميع الأعمار، فالزنك يظهر خصائص مضادة للالتهابات وينظم مستويات الهرمونات، ما يجعله فعالا فى الحد من ظهور حب الشباب، بالإضافة إلى ذلك يساعد الزنك فى التحكم في إنتاج الزهم، وهي مادة دهنية يمكن أن تسد المسام وتساهم فى تكوين حب الشباب، ويمكن للزنك أن يساعد أيضًا في تعزيز نمو الشعر.

- يحسن صحة العظام

تعتبر هشاشة العظام، التي تتميز بضعف العظام وهشاشتها، مصدر قلق كبير للنساء، خاصة مع تقدمهن في السن، ويلعب الزنك دورًا حاسمًا في تكوين العظام وتجديدها، ما يساهم في كثافة العظام وقوتها، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة المواد (بازل)، ومن خلال ضمان تناول كمية كافية من الزنك، يمكن للنساء دعم صحة عظامهن وتقليل خطر الإصابة بالكسور وهشاشة العظام.

- يعزز عملية الهضم

الزنك هو عامل مساعد للعديد من الإنزيمات المشاركة في عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، وتساعد مستويات الزنك الكافية في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي من خلال دعم تحلل وامتصاص الكربوهيدرات والبروتينات والدهون في الجسم من خلال امتصاص العناصر الغذائية الأمثل، يساهم الزنك في تحسين الجهاز الهضمي.

- مفيد لصحة العين

تتطلب العيون مستويات كافية من الزنك لتحقيق الوظيفة المثلى والحماية من الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) وإعتام عدسة العين، وفي دراسة نشرتها Molecular Nutrition Food Research ، يعتبر الزنك أحد مكونات الإنزيمات المضادة للأكسدة التي تساعد على تحييد الجذور الحرة وحماية أنسجة العين من الأضرار التأكسدية، ومن خلال دعم صحة العين، يساهم الزنك في الحفاظ على رؤية واضحة ومنع فقدان البصر لدى النساء.

( اليوم السابع)