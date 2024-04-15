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صحة

3 مشروبات صحية تنظف الكبد بشكل طبيعي

Lebanon 24
15-04-2024 | 12:00
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الكبد هو أحد أهم الأعضاء في جسم الإنسان، لذلك من المهم الحفاظ على صحته حتى يعود لمهامه بشكل فعال، والكبد يمكنه إزالة السموم من الجسم بشكل طبيعي، ولكن إدراج بعض المشروبات البسيطة يمكن أن يساعده في أداء مهامه بشكل أفضل وفعال، ويمكن أن تحسن أيضًا صحة الكبد.

 فيما يلي..  مشروبات بسيطة قد تساعد في إزالة السموم من الكبد

 حليب الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب ذو خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، حليب الكركم، المعروف أيضًا باسم الحليب الذهبي، يجمع بين الكركم مع الحليب الدافئ، هذا المشروب المهدئ يمكن أن يساعد في دعم صحة الكبد.

 الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين، وهي مضادات أكسدة قوية ثبت أنها تحمي الكبد من التلف وتعزز عملية إزالة السموم، وتناول كوب أو اثنين من الشاي الأخضر يوميا يدعم صحة الكبد.

 ماء الليمون

ابدأ يومك بتناول كوب من الماء الدافئ بالليمون، الليمون غني بفيتامين C، الذي يحفز إنزيمات إزالة السموم من الكبد ويساعد في إنتاج الصفراء، وهي مادة تساعد على تحطيم الدهون في الكبد.

( اليوم السابع)
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