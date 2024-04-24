الممنوع من الأطعمة لمرضى القولون العصبي

متلازمة القولون العصبي (IBS) هي اضطراب معوي شائع يتميز بألم أو عدم الراحة في البطن، والنظام الغذائي غير المناسب يمكن أن يكون أحد المسببات الرئيسية في حين أن زيادة تناول الألياف من خلال الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة يمكن أن يساعد في استقرار الحالة، وعلى النقيض ينصح بتجنب بعض الأطعمة التي قد تؤدي إلى نوبات القولون العصبي.

وتشمل الأطعمة التي تؤدى لنوبات القولون العصبى :

1 - الأطعمة الحارة

الأطعمة الغنية بالتوابل يمكن أن تسبب اضطرابات معوية كبيرة، تتراوح من عسر الهضم إلى حرقة المعدة، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تهيج الجهاز الهضمي وإثارة الأعراض، مثل الانتفاخ والغازات وآلام البطن والإمساك.

2 - مادة الكافيين

كثير من الناس يحبون الشربالمشروبات التي تحتوي على الكافيين، في واقع الأمر، يعد الشاي والقهوة من العناصر الأساسية في العديد من المنازل وأماكن العمل، ولكنه يمكن أن يزيد من احتمالية الإصابة بالإسهال وغيره من المشكلات المتعلقة بالمعدة المرتبطة بمرض القولون العصبي.

3 - الأطعمة المقلية والدسمة

تعتبر الأطعمة المقلية والدسمة أمرًا محظورًا عندما يتعلق الأمر بصحتك العامة. في حين أنه يزيد من خطرأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنه مساهم رئيسي في ظهور أعراض القولون العصبي. نظرًا لأن الأطعمة المقلية قد تكون صعبة الهضم بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي، فإنها قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض مثل الانتفاخ والإسهال والغازات.

4 - المشروبات الغازية

قد يكون من المغري تناول المشروبات الغازية السكرية المبردة، ولكن إذا كنت تعاني من القولون العصبي، فقد يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية. في حين أن المشروبات السكرية قد ترضي شهيتك للحلويات للحظات، إلا أنها تؤدي إلى ظهور أعراض القولون العصبي.

( اليوم السابع)